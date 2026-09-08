Bolu'da otluk yangını ormana sıçradı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Bolu'da orman yangını

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Bali köyü mevkiinde, saat 13.30 civarında başlayan yangın önce otluk alanda etkili oldu, kısa sürede alevler çevredeki ormanlık alana sıçradı. Bölgeden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine ekipler sevk edildi.

Müdahale çalışmaları:

Yangına karadan çok sayıda arazöz yönlendirildi ve havadan müdahale için bir adet yangın söndürme helikopteri bölgeye intikal etti. Ekipler, öncelikle yerleşim alanlarını korumaya yönelik tedbirler alırken, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan koordineli çalışmayı sürdürüyor.

Yangının seyri ve neden araştırması:

Yangının otluk alanda başladığı, alevlerin rüzgâr ve bitki örtüsünün etkisiyle ormana ulaştığı bildirildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer yangının seyrini yakından izliyor ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

BOLU’NUN KIBRISCIK İLÇESİNE BAĞLI BALİ KÖYÜNDE ORMAN YANGINI BAŞLADI. YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR.