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Küçükçekmece'de top oynarken yaralanan 12 yaşındaki Abbas'ın futbol hayali tehlikede

Küçükçekmece’de top oynarken vurulan 12 yaşındaki Abbas Memiyev ameliyatla kurtarıldı; sağlık durumu stabil, baba oğlunun futbol hayalinin sekteye uğradığını söyledi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:03

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Küçükçekmece'de top oynarken yaralanan 12 yaşındaki Abbas'ın futbol hayali tehlikede

Olayın gelişimi:

Olay, 6 Eylül Pazar akşamı Küçükçekmece Halkalı'da meydana geldi. İki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, çevrede bulunan kurşunlardan biri sokakta arkadaşlarıyla top oynayan 12 yaşındaki Abbas Memiyev'in topuğuna isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Abbas'a ilk müdahaleyi yaptı ve çocuk hastaneye kaldırıldı. Yapılan operasyonda topuğuna isabet eden kurşun çıkarıldı. Yetkililer, Abbas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Ailenin tepkisi ve endişeleri:

Azerbaycan uyruklu aileye mensup olan Abbas'ın babası Eflatun Memiyev, yaşananları anlattı. Memiyev, 'Biz evde oturuyorduk. Çocuğum 10 dakikalığına arkadaşlarıyla futbol oynamaya çıkmıştı. Bizi aradılar, "Oğlunuzu vurmuşlar" dediler. Hemen gittik, topuğundan vurulmuş; acil ekipler getirdi, ameliyat ettiler' diye konuştu.

Baba, saldırganların kimliklerinin net olmadığını, kendilerine kimsenin gelmediğini ve şikâyetçi olduklarını belirtti. Komşuluk ilişkileri ve güvenlik konusundaki kaygıları da öne çıktı; Memiyev çocuk ve ailenin mahallede yaşayan bazı kişilerin yakınında olduklarını duyduklarını, bunun da endişeyi artırdığını söyledi.

Futbol hayali ve izlenecek yol:

Abbas'ın futbola ilgisinin yüksek olduğu ve olaydan sadece iki hafta önce bir futbol okuluna yazıldığı öğrenildi. Baba Eflatun Memiyev, oğlunun 'futbol kariyerinin başlamadan bittiğini' düşündüğünü ifade etti ve bu durumun kendisini derinden üzdüğünü söyledi.

Aile, önceliklerinin çocuğun sağlık durumunun düzelmesi olduğunu vurguluyor. Taburcu sonrası kontrollerin sürdürüleceği, hem fiziksel rehabilitasyon hem de çocuğun yaşadığı travmanın takip edileceği belirtildi. Memiyev ayrıca, şikâyetçi olarak olayın sorumlularının cezalandırılmasını istediklerini dile getirdi.

BABA EFLATUN MEMİYEV

BABA EFLATUN MEMİYEV

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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