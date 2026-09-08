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Kavşakta çarpışma: Manavgat'ta motosiklet sürücüsü yaralandı

Manavgat'ta Demokrasi Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücü İsmail A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:54

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta çarpışma: Manavgat'ta motosiklet sürücüsü yaralandı

kaza anı ve müdahale:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Demokrasi Bulvarı ile Mithatpaşa Caddesi kesişiminde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Motosikleti kullanan İsmail A. ile otomobil sürücüsü İhsan K. olay yerindeydi. Kazaya karışan araçların plakaları 51 ADB 544 (motorlu bisiklet) ve 07 JH 772 (otomobil) olarak kayıtlara geçti.

görüntüler ve çevre müdahalesi:

Kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışmanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı görülüyor. Olay yerine kısa sürede güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yaralının durumu:

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralı sürücü İsmail A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİ&#039;NDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİ'NDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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