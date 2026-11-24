Olayın gerçekleşmesi:
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki kavşakta, Mehmetçik Sokak üzerinden kavşağa giren 34 VBE 45 plakalı otomobilin motor kısmından aniden alevler yükseldi.
Yangın kısa sürede çevrede paniğe yol açtı; sürücü ve çevredeki kişiler güvenli bir mesafeye çekildi.
İtfaiye müdahalesi ve sonuçları:
Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek motor bölümündeki alevleri kontrol altına aldı ve yangının araca sıçramasını engelledi.
Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yanan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
BİLECİK'TE BİR ANDA YAMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL PANİĞE NEDEN OLDU
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