Kaya mezarda el yapımı patlayıcıyla define ararken suçüstü yakalandılar

Gürpınar'da suçüstü yakalama:

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Tarihi Eser Kaçakçılığını ve İzinsiz Kazı Faaliyetlerini Önleme" çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu, Üçdoğan Mahallesi kırsal alanında kaya mezarda define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler; M.Y. (E-53), G.A. (E-46), B.D. (E-47), Y.B. (E/47) ve M.K. (E-58) olarak belirtildi.

Ele geçirilen malzemeler ve imha işlemi:

Şüphelilerle birlikte yapılan aramada çok sayıda ekipman ele geçirildi. Bölgeden alınan malzemeler arasında 7 adet boru türü el yapımı patlayıcı, 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet yılan kamera, 1 adet jeneratör, 1 adet metal dedektörü, 2 adet kırıcı-delici, 1 adet darbeli matkap, 1 adet balyoz, 1 adet murç, 1 adet akü, 8 adet matkap bataryası, 35 metre kablo, 2 adet kırıcı-delici ucu, 1 adet çelik silikon, 1 adet silikon tabancası, 5 litre benzin, 1 adet powerbank, 1 adet el feneri, 1 adet sırt çantası, 1 adet ahşap çubuk, 1 çift eldiven, 3 adet batarya şarj istasyonu ve 3 adet elektrik bandı yer aldı.

Ele geçirilen el yapımı patlayıcılar, güvenlik önlemleri alınarak Van İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele:

Valilik açıklamasında, güvenlik güçlerinin tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı faaliyetleriyle mücadeleye kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. Yapılan operasyon, hem kültür mirasının korunması hem de bölge güvenliğinin sağlanması açısından önem taşıyor.

VAN’IN GÜRPINAR İLÇESİNDEKİ KAYA MEZARDA PATLAYICI MADDE İLE KAYA MEZARDA DEFİNE ARAYA ŞAHISLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI.