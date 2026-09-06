Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Kayalık Parkı'nda çatışma: iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Malatya'da Kayalık Parkı'ndaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı; yakalanan E.K. ve K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 12:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayalık Parkı'nda çatışma: iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

olayın gelişimi:

Olay, 26 Ağustos gecesi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde bulunan Kayalık Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M.S. ile şüpheliler E.K. ve K.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla açılan ateş sonucu M.T.S., Z.T., E.B. ve Y.T.K. yaralandı ve ihbar üzerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

soruşturma ve bulunan deliller:

Olay yeri inceleme ekipleri Kayalık Parkı ve çevresinde yaptıkları çalışmalarda bir adet tabanca tespit etti; kavgada kullanıldığı değerlendirilen bu tabancaya el konuldu. İncelemelerde ayrıca ruhsatsız bir tabanca daha ele geçirildi. Polis ekiplerinin tespitlerine göre olaya karışan şüpheliler, olay yerinden 1 otomobil ve 2 motosiklet ile kaçtı.

gözaltı ve adli süreç:

Polis ekipleri yürüttükleri çalışmalar sonucunda şüpheliler E.K. ve K.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından her iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Malatya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıkarılan E.K. ve K.Y., mahkemece alınan kararla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralılar ise olay sonrası hastaneye kaldırıldı; tedavilerine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siverek'te aniden bastıran fırtına tarlada çalışanları toz ve duman içinde bırak...
images

Çorum'un Alaca ilçesinde kavşak kazası: beş yaralı
images

Tamir girişimi Sivas'ta çiftçinin hayatını kaybetmesine neden oldu
images

Yakınlarının kayıp ihbarı sonrası Yeniçağa gölü kenarında 70 yaşındaki kadın ölü...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Serik'te hızlı müdahale küçük çaplı zirai zararı önledi

Namık Kemal Üniversitesi'nde sabahın ilk saatlerinden itibaren KPSS telaşı

Kepez Kızıllı'da orman yangını: uçak ve helikopterlerle müdahale sürüyor

Siverek'te aniden bastıran fırtına tarlada çalışanları toz ve duman içinde bıraktı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu