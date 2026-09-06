Kayalık Parkı'nda çatışma: iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

olayın gelişimi:

Olay, 26 Ağustos gecesi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde bulunan Kayalık Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M.S. ile şüpheliler E.K. ve K.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla açılan ateş sonucu M.T.S., Z.T., E.B. ve Y.T.K. yaralandı ve ihbar üzerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

soruşturma ve bulunan deliller:

Olay yeri inceleme ekipleri Kayalık Parkı ve çevresinde yaptıkları çalışmalarda bir adet tabanca tespit etti; kavgada kullanıldığı değerlendirilen bu tabancaya el konuldu. İncelemelerde ayrıca ruhsatsız bir tabanca daha ele geçirildi. Polis ekiplerinin tespitlerine göre olaya karışan şüpheliler, olay yerinden 1 otomobil ve 2 motosiklet ile kaçtı.

gözaltı ve adli süreç:

Polis ekipleri yürüttükleri çalışmalar sonucunda şüpheliler E.K. ve K.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından her iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Malatya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıkarılan E.K. ve K.Y., mahkemece alınan kararla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralılar ise olay sonrası hastaneye kaldırıldı; tedavilerine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

OLAY YERİ (ARŞİV)