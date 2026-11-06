Kaybolan 81 yaşındaki Cebbar Peşmen için 1.129 kişilik arama sürüyor

Kaybolan 81 yaşındaki Cebbar Peşmen için arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 25 Ekim 2026 tarihinden bu yana haber alınamayan 81 yaşındaki alzaymır hastası Cebbar Peşmen için yürütülen arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada, bugüne kadar çalışmalara toplam 1.129 personel katıldığı ve havadan tarama için 6 drone kullanıldığı bildirildi.

Arama çalışmasının kapsamı:

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin derhâl başlattığı aramalar kapsamında, ilçedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Yapılan tespitlere göre, Cebbar Peşmen 25 Ekim 2026 günü sabah saatlerinde ikametinden ayrılmış ve son olarak D-300 karayolu üzerinde, Elbaşı köyü istikametinde yürürken görülmüştür. Bu bilgiler doğrultusunda, daha önce bulunduğu bölgeler, ikamet çevresi, son görüldüğü noktalar ve Genç ilçesi istikametindeki patika yollar öncelikli olarak tarandı.

Katılan ekipler ve yürütülen faaliyetler:

Aramalara Bingöl ve Diyarbakır AFAD ekipleri, AKUT, Bingöl SAR, AFAD gönüllüleri, İHH, UMKE, Polis Özel Harekât, Çevik Kuvvet, Kızılay ve MEB AKUB ekipleri de dâhil oldu. Valiliğin açıklamasına göre, AFAD ekiplerine ait 4, Polis Özel Harekât ekiplerine ait 2 olmak üzere toplam 6 drone ile havadan tarama gerçekleştirildi ve yaklaşık 55 kilometrekarelik alan titizlikle incelendi.

6 Kasım 2026 tarihi itibarıyla arama çalışmaları, ilgili kurumların koordinasyonunda ve tüm imkânlar seferber edilerek aralıksız sürdürüldü. Şu ana kadar yürütülen çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.

Valilik, Cebbar Peşmen'i gören veya yerini gösterebilecek bilgisi olan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca kayıp vatandaşın bir an önce sağ salim bulunması temennisinde bulunularak, arama çalışmalarına katılan kurum, ekip ve personele teşekkür edildi.

BİNGÖL’DE KAYIP VATANDAŞ CEBBAR PEŞMEN