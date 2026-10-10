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Adıyaman'da konteynerdeki klima çalındı, polis inceleme başlattı

Adıyaman Siteler Mahallesi'ndeki konteynerden klima çalındı. Ferhat V. durumu polise bildirdi; ekipler olay yerinde inceleme yapıyor, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da konteynerdeki klima çalındı, polis inceleme başlattı

Adıyaman'da konteynerden klima hırsızlığı

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi, İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bulunan bir konteynere giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, konteynerdeki klimayı çalarak kayıplara karıştı.

olay yerinde ilk inceleme:

Olayın sahibi Ferhat V., bir süre sonra eksikliği fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler konteyner çevresinde ve içeride inceleme yaptı, olay yerinde delil toplama çalışmaları yürütüldü.

soruşturmanın gidişatı:

Polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer olayın aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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ADIYAMAN’DA BİR KONTEYNERE GİREN ŞAHIS YADA ŞAHISLAR, KLİMAYI ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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