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Doğancı tüneli kazasında aile adalet arayışını ve iyileşme sürecini sürdürüyor

Doğancı Tüneli'ndeki kazada Ali Bilensir hayatını kaybetti, oğlu Can ağır yaralandı; tahliye edilen sürücü için savcılık yakalama kararı çıkardı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Doğancı tüneli kazasında aile adalet arayışını ve iyileşme sürecini sürdürüyor

kaza ve tedavi süreci:

Doğancı Tüneli'nde 17 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, karşı yönden gelen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu Ali Bilensir yaşamını yitirdi, oğlu Can Bilensir ağır yaralandı. Kazada motosikleti kullanan Ali Bilensir'in çarpmanın etkisiyle savrulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

12 yaşındaki Can, kazadan bu yana 3 ameliyat geçirdi. Sağ bacağında kalıcı hasar ve 2 santimetre kısalma oluşan çocuk için yeniden ameliyat planlanıyor. Anne Figen Bilensir, hem oğlunun tedavi sürecini takip ediyor hem de iyileşmesi için umutlarını koruyor.

aile hayatı ve hatıra köşesi:

Aile, kaza günüyle bağlantılı eşyaları evin başköşesine yerleştirdikleri cam bir vitrinde muhafaza ederek Ali Bilensir'in anısını yaşatıyor. Bu vitrin, aile için hem kaybın hem de ilerleyen tedavi sürecinin hatırlatıcısı olarak önemli bir yer tutuyor.

Evlat acısıyla sarsılan aile, bir yandan çocuğun fiziksel iyileşmesine odaklanırken diğer yandan hukuki sürecin sonuçlanmasını bekliyor.

hukuki süreç: tutuklama, tahliye ve yakalama kararı:

Kaza sonrası tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Çoban, mahkeme kararıyla 1 Ekim 2026'da tahliye edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına yaptığı itirazın ardından, kazada asli kusurlu olduğu belirtilen şüpheli hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Anne Figen Bilensir, savcılığın yeniden yakalama kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Başsavcımızın yakalama kararı çıkartması bizim acımıza bir nebze olsun su serpti. Fakat bu konunun burada kalmasını istemiyorum" dedi.

aile talepleri ve olayın soruşturulması:

Bilensir, eşinin kendi şeridinde ilerlediğini, karşı yönden gelen aracın aniden karşılarına çıktığını ve sürücünün farklı ifadeler verdiğini öne sürerek olayın tüm yönleriyle araştırılmasını talep etti. "Karşı şeritten gelen araç bir anda karşımıza çıktı. Telefonla mı oynuyordu, bilincini mi kaybetti? Çünkü birkaç farklı ifade kullandı. Hiçbiri birbiriyle uyuşmuyor" diye konuşan Bilensir, "Bunun taksirli bir kaza olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Firardaki sürücüyü yakalama çalışmalarının devam ettiği ve ailenin adalet arayışını sürdürdüğü bildirildi.

BURSA’DA BABASINI KAZADA KAYBETTİ, 3 AMELİYAT GEÇİRDİ: 12 YAŞINDAKİ CAN’IN BACAĞINDA KALICI HASAR...

BURSA’DA BABASINI KAZADA KAYBETTİ, 3 AMELİYAT GEÇİRDİ: 12 YAŞINDAKİ CAN’IN BACAĞINDA KALICI HASAR OLUŞTU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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