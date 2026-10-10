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Uzun yıllara yayılan iki faili meçhul dosya aydınlandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırşehir ve Samsun'daki 20 ve 13 yıllık faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığını ve toplamda 60 dosyanın çözüldüğünü duyurdu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uzun yıllara yayılan iki faili meçhul dosya aydınlandı

bakanlığın açıklaması:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kırşehir ve Samsun'daki iki uzun süreli faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını bildirdi. Bakan Gürlek, sürecin Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü ve Cumhuriyet başsavcılıkları ile kolluk birimlerinin iş birliğinin belirleyici olduğunu vurguladı.

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde suç ve suçluyla mücadelede hiçbir dosyanın karanlıkta kalmaması, mağdur ve yakınlarının adalet beklentilerinin karşılanması için kararlılıkla çalışıldığını belirtti. Açıklamada ayrıca bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyanın aydınlığa kavuşturulduğu ifade edildi.

soruşturmaların ayrıntıları:

kırşehir: 20 yıllık dosya:

Kırşehir Akpınar'da kayıp başvurusu yapılan Rıza Güzel ile ilgili dosya, 5 Şubat 2006 tarihli olayın ardından yeniden incelendi. Tanık beyanları, aile içi çelişkili ifadeler, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirildiğinde olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına dair delillere ulaşıldı.

Üç ilde düzenlenen operasyonlarda, 6 adreste arama yapıldı ve 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel’e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Adli tahkikat neticesinde şüphelilerden 2’si tutuklandı, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

samsun: 13 yıllık dosya:

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 1 Haziran 2013 tarihinde ateşli silahla öldürülen Arif Yılmaz dosyası da yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları tekrar analiz edildi.

Daha önce kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen kişiler de dâhil olmak üzere 28 kişiye ait iletişim verileri yeniden karşılaştırıldı. Teknik analizler ve yeni tanık beyanları sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

sonuç ve kararlılık:

Bakan Gürlek, soruşturmaların yürütülmesinde görev alan Çarşamba ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Samsun ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarına teşekkür etti. Açıklamada, adaletin izinin sürülmesinden ve yıllardır cevapsız kalan soruların aydınlatılmasından vazgeçilmeyeceği kaydedildi.

Adalet Bakanı Gürlek: &quot;20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık&quot;

Adalet Bakanı Gürlek: "20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık"

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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