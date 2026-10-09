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Kayıt dışı istihdam uyarısı: işverenlere ve çalışanlara yükümlülük hatırlatması

SGK Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, kayıt dışı istihdamın zararlarına dikkat çekti; e-Devlet, ALO 170 ve CİMER ile hak kontrolü ve başvuru çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kayıt dışı istihdam uyarısı: işverenlere ve çalışanlara yükümlülük hatırlatması

SGK'dan kayıt dışı istihdama ilişkin uyarı:

Sosyal Güvenlik Kurumu Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, sosyal güvenliğin vatandaşların sağlık, emeklilik ve iş kazalarına karşı korunmasında hayati rol oynadığını belirterek kayıt dışı istihdamla mücadeleye vurgu yaptı. Köroğlu, hem çalışanlar hem de işverenler için yasal yükümlülüklerin önemine dikkat çekti.

Hak kaybı ve yaptırımlar:

Kayıt dışı çalışma ve eksik bildirim uygulamalarının çalışanlar açısından sigorta haklarında kayıplara yol açtığını söyleyen Köroğlu, işverenlere yönelik yaptırımları hatırlattı. Bu kapsamda çalışanların mağduriyet yaşamasına neden olacak uygulamaların sonucunda işverenlerin idari para cezaları ve geriye dönük prim borçları ile karşılaşabileceği uyarısı yapıldı.

Başvuru kanalları ve kontrol yöntemleri:

Çalışanların sigorta kayıtlarını takip edebilmeleri için başlıca yöntemin e-Devlet olduğu vurgulandı. Sigortasız çalışma veya eksik bildirim tespit edilmesi halinde başvuruların ALO 170, SGK müdürlükleri ve CİMER kanallarından yapılabileceği ve bu yollarla hak ihlallerinin bildirilebileceği bildirildi.

Kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin düzenleme:

Köroğlu, kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik düzenlemede azami sürenin 36 aydan 72 aya çıkarıldığını, teminat gösterilmeden tecil edilebilecek borç tutarının ise 10 milyon TL olarak belirlendiğini aktardı. Bu değişikliğin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ek seçenekler sunduğu belirtildi.

Son olarak Köroğlu, sosyal güvenlik haklarının korunması ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi için hem çalışanların hem de işverenlerin yükümlülüklerini düzenli olarak takip etmeleri, kayıt ve bildirim sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelerinin önemine dikkat çekti. Uyarılar, hem bireysel hak kayıplarını önlemeye hem de kurumların denetim süreçlerini etkin kılmaya yönelik olarak yapıldı.

DÜZCE SGK İL MÜDÜRÜ NECMİ KÖROĞLU, SOSYAL GÜVENLİĞİN ÖNEMİ, KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE VE...

DÜZCE SGK İL MÜDÜRÜ NECMİ KÖROĞLU, SOSYAL GÜVENLİĞİN ÖNEMİ, KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE VE İŞVERENLERİN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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