Ziyaretlerin amacı:

Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Ahmet Turan Gel, ilçede gerçekleştirdiği ziyaretlerde şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. Kaymakam Gel, yapılan görüşmelerde ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dikkatle dinledi ve not aldı.

Sohbetler sırasında Gel, aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti ve şehit yakınları ile gazilere sağlık, huzur ve esenlik temennisinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde duygusal anlar da yaşandı.

Ailelerin talepleri ve teşekkürleri:

Ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden şehit yakınları ve gaziler, Kaymakam Gel’in ilgi ve nezaketine teşekkür etti. Katılımcılar, ilettikleri taleplerin dikkate alınmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Görüşmeler karşılıklı saygı ve sıcak bir atmosfer içinde tamamlandı; katılımcılar Kaymakam Gel’e nazik ziyaretleri için tekrar teşekkür etti.

AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI KAYMAKAMI AHMET TURAN GEL (SAĞDA) İLÇEDE ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELEREK SOHBET ETTİ.