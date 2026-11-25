Çalışmanın ayrıntıları:

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen proje kapsamında yaklaşık 1,5 yıl süren emek sonunda 10 adet minber örtüsü hazırlandı. Kurum içinde yürütülen tasarım ve uygulama süreçleri, geleneksel sanat üslubu ile modern üretim tekniklerini bir araya getirdi.

Üretim ve kullanılan teknikler:

Örtüler soft kadife kumaş üzerine hazırlandı. Yüzeyleri; celî sülüs hattıyla yazılan Kelime-i Tevhid, Besmele-i Şerif, Lafza-i Celal ve İsm-i Nebi yazıları ile birlikte Kâbe-i Muazzama tasviriyle bezendi. Enstitü bünyesinde hazırlanan hat yazıları ve tasvirler, öncelikle sim sarma tekniğine uygun desenlendirilip daha sonra makineye aktarılmak suretiyle sim ipliklerle işlendi.

Teslimat ve kullanım yerleri:

Tamamlanan örtüler sırayla ilgili camilere teslim edildi. Örtülerden biri Han ilçesindeki Hüsrev Paşa Camii'ne, bir diğeri ise Çifteler ilçesindeki Merkez Camii'ne ulaştırıldı. Teslim edilen parçalar, hem estetik hem de geleneksel işçilik açısından kurumun el emeğini yansıtıyor.

Proje, enstitünün geleneksel hat ve tezhip bilgi birikimini uygulamalı üretime dönüştürme kapasitesini gösterirken, cami mekânlarının estetik gereksinimlerine uygun el işçiliğini koruma çabasının somut bir örneğini oluşturuyor.

ESKİŞEHİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN YAKLAŞIK BİR BUÇUK YILLIK ÇALIŞMAYLA GELENEKSEL SANAT TEKNİKLERİ KULLANILARAK 10 ADET MİNBER ÖRTÜSÜ HAZIRLANDI.