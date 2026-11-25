Kar sabahında vatandaşların mesaisi:

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla Bayburt sabaha beyaz örtüyle uyandı. İşe gitmek üzere sokağa çıkan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı ve kaldırımları temizleyip günlük işlerine öyle başladı. Birçok kişi için kar temizliği, sabah rutininin ve kent hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Vatandaşlardan Ahmet Çolak, meteorolojinin uyarısından haberdar olmadığını ve sabah uyandığında aracının karla kaplı olduğunu söyleyerek 'İşe bir saat geç kaldım, yapacak bir şey yok. Bayburt şartları' dedi. Ekmek taşımacılığı yapan Habip Keyik de gününe aracının üzerindeki karları temizleyerek başladığını belirterek 'Sabah mesaimize başladık. Bayburtluların sabah sporu bu, çalışmak' ifadelerini kullandı. İsa Karahan ise bu yılki kar yağışının geçen yıllara göre daha az olduğunu, karı beklemediklerini ve kentte kırağı oluştuğunu aktardı.

Kale ve kent merkezinde gözlenen değişim:

Kar yağışı kentin simgelerinden biri olan, Türkiye’nin üçüncü büyük kalesi olarak bilinen tarihi Bayburt Kalesi'ni de beyaz bir örtüyle kapladı. Güneşin etkisiyle kent merkezinde karın tutmadığı görüldü, buna karşın bazı araçlarda birikintiler oluştu. Bayburtlular gelen karı hem günlük mesailerinin bir parçası olarak karşılıyor hem de kentin kış koşullarına alışık olmanın gerektirdiği hazırlıkları yapıyor.

BAYBURTLULARIN SABAH SPORU 'KAR SÜPÜRME' MESAİSİ BAŞLADI