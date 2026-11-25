Yurt öğrencilerinden örnek davranış

Eskişehir'de Cumhuriyet Yurdunda kalan öğrenciler, toplumsal duyarlılık kapsamında Türk Kızılaya kan bağışında bulundu. Etkinlik, gençlerin sağlık ve toplum yararına aktif rol almasının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Etkinliğin organizasyonu:

Kan bağışı çalışması Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurt yönetimi ile Kızılay ekiplerinin koordinasyonunda yürütüldü. Öğrenciler, sağlık taramalarından geçtikten sonra bağış işlemlerini tamamladı; yurt yönetimi lojistik destek sağladı ve Kızılay ekipleri bağış sürecini profesyonelce yönetti.

Gençlerin toplumsal katkısı:

Katılım, yurt sakinlerinin sosyal sorumluluk bilincini gösterirken, kampanyanın amacı ihtiyaç sahibi hastalara kan temin etmekti. Bu tür etkinlikler hem bağış bilincini yaygınlaştırıyor hem de gençlerin toplumsal dayanışmaya aktif katılımını teşvik ediyor. Yurt yönetimi ve Kızılay arasındaki iş birliği, uygulamanın sorunsuz ilerlemesinde belirleyici oldu.

Öğrencilerin bu tür girişimleri, yerel düzeyde kan stoklarına destek sağlarken aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve gönüllülüğün güçlenmesine katkıda bulunuyor. Cumhuriyet Yurdu'ndaki bu uygulama, benzer kurumlarda yapılabilecek kampanyalara örnek teşkil edebilir.

ESKİŞEHİR'DE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NA BAĞLI CUMHURİYET YURDU'NDA KALAN ÖĞRENCİLER, TÜRK KIZILAY'A KAN BAĞIŞINDA BULUNDU.