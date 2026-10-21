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Kırıkkale'de dron devrede: yaya olarak kaçma planı bozuldu

Kırıkkale'de dron destekli trafik denetiminde, aracını bırakıp yaya olarak kaçan sürücünün ehliyetinin daha önce geri alındığı tespit edilerek 200 bin lira ceza uygulandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 19:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale'de dron devrede: yaya olarak kaçma planı bozuldu

Olayın gelişimi:

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Millet Bulvarı üzerinde dron destekli bir trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında bir sürücü, noktanın farkına varınca aracını yol kenarına bıraktı ve yaya olarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Sürücünün bu davranışı, denetimde kullanılan dron kamerasınca kayda alındı; görüntüler kaçma girişiminin ilk anlarından itibaren belgeledi.

Denetimdeki tespitler:

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetinin daha önce geri alındığı tespit edildi. Dron kayıtları, hem sürücünün aracını terk etme hem de yaya olarak uzaklaşma biçimini net biçimde ortaya koydu.

Uygulanan yaptırım:

Sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari işlem başlatıldı ve 200 bin lira tutarında para cezası uygulandı.

Dron destekli denetimlerin sahadaki etkinliğine işaret eden olayda, kayıtlar polis ekiplerinin tespit ve yaptırım sürecini destekledi.

Trafik denetimindeki ilginç anlar dron kamerasında: Aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya...

Trafik denetimindeki ilginç anlar dron kamerasında: Aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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