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Malatya'da viyadükte otobüs ile kamyon çarpıştı, trafik bir saat kontrollü sağlandı

Beylerderesi Turgut Özal Viyadüğü'nde yolcu otobüsü ile nakliye kamyonunun çarpışması sonucu yaralanma olmadı; viyadükte trafik yaklaşık bir saat kontrollü sağlandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 19:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da viyadükte otobüs ile kamyon çarpıştı, trafik bir saat kontrollü sağlandı

kaza detayları:

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Beylerderesi Turgut Özal Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden 62 CAN 87 plakalı Mercedes marka Tunceliler firmasına ait yolcu otobüsüne, aynı yönde ilerleyen 44 PT 319 plakalı nakliye kamyonu çarptı.

Çarpışma sonucu herhangi bir yaralanma kaydedilmedi. Ancak çarpmanın ardından otobüsteki yolcular panik yaşayarak araçtan indi ve olay yerinde kısa süreli gerginlik oluştu.

ulaşımda yaşanan kesinti ve müdahale:

Kaza nedeniyle viyadük üzerinde trafik yaklaşık bir saat süresince kontrollü olarak sağlandı. Bölgeye intikal eden ekiplerin yönlendirmesiyle ulaşım sınırlı ve düzenli biçimde devam etti.

Kazaya karışan araçlar, vinç ve çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldıktan sonra trafik normal akışına döndü. Yetkililer, olayla ilgili çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Öne çıkan bilgiler: Kaza akşam vakti, Beylerderesi Turgut Özal Viyadüğü'nde gerçekleşti; araç plakaları 62 CAN 87 (otobüs) ve 44 PT 319 (kamyon) olarak kayda geçti ve kazada yaralanma olmadı.

Malatya&#039;da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı, viyadükte trafik kilitlendi

Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı, viyadükte trafik kilitlendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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