Dolar 48,6351 +0,02%
Euro 56,1448 +0,01%
Bist 13.986,16 -1,75%
Altın Gram 6.750,61 -0,80%
EUR/USD 1,1538 -0,16%
Brent Petrol 101,81 +0,81%
--°

Kaymakam Pelvan Çelikhan'da Recep-Aksu Grup Yolu'nda sıcak asfalta hazırlık denetimi yaptı

Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, İl Genel Meclisi üyeleri ve İl Özel İdaresi ekipleriyle Recep-Aksu Grup Yolu'nda asfalt öncesi çalışmaları inceledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakam Pelvan Çelikhan'da Recep-Aksu Grup Yolu'nda sıcak asfalta hazırlık denetimi yaptı

Kaymakam Pelvan köy yollarında incelemelerde bulundu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde görev yapan Kaymakam Özgür Pelvan, ilçeye bağlı köy yollarında yürütülen yol ve altyapı çalışmalarını yerinde görmek üzere inceleme gezisi gerçekleştirdi. İncelemelere İl Genel Meclisi üyeleri ve İl Özel İdaresi ekipleri de eşlik etti.

İnceleme gezisinin ayrıntıları:

Heyet, Recep-Aksu Grup Yolu üzerinde planlanan uygulama alanını gezerek mevcut zemin ve altyapı çalışmalarını yerinde tespit etti. Ekiplerden yolun teknik durumu, altyapı eksikleri ve sıcak asfalt uygulaması öncesi yapılması gereken hazırlıklar hakkında bilgi alındı. Saha tespitlerinin ardından planlanan uygulama takvimi ve iş programı değerlendirildi.

Kaymakamın değerlendirmesi:

Kaymakam Özgür Pelvan, köy yollarındaki yatırımların takipçisi olduklarını vurgulayarak, yapılması planlanan sıcak asfalt çalışmasının yolun kullanım standardını yükselteceğini belirtti. Pelvan, amaçlarının vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması olduğunu ifade ederek çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN KAYMAKAMI ÖZGÜR PELVAN, İLÇEYE BAĞLI KÖY YOLLARINDA YÜRÜTÜLEN YOL VE ALTYAPI...

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN KAYMAKAMI ÖZGÜR PELVAN, İLÇEYE BAĞLI KÖY YOLLARINDA YÜRÜTÜLEN YOL VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Burhaniye esnafından yeni jandarma komutanına nezaket ziyareti
images

Adıyaman'da eski mahalleler modern konutlarla yeniden şekillendi
images

Vali Sözer'den ahilik vurgusu: esnafın emeği gelecek nesillere taşınmalı
images

Kavaklıdere'de nitelikli okul öncesine dokuzuncu adım: Muğla Büyükşehir gündüz b...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düğünde takı yerine av köpeği verildi

Gazi MTAL atölyesi günlük 10 ton üretimle öğrencileri uygulamaya hazırlıyor

Kağıthane'de yetişkinlere özel ücretsiz yüzme ve fitness dönemi başladı

Eker'in seçkisi dijitale taşınıyor: lezzeti yıldızlı noktalar haritada

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi