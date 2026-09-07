kaynarca'da beyaz lahana hasadı başladı, tarlada 40–60 TL'ye alıcı buluyor

Niğde'de yaz sonu beyaz lahana mesaisi başladı

Beyaz lahana üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Niğde'de hasat sezonu açıldı. Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyünde tarlaya giren üreticiler, aylar süren emeğin ardından lahanaları toplamaya başladı. Sezonun ilk haftalarında ürünün tarlada tane fiyatı, büyüklük ve kaliteye göre 40 ile 60 TL arasında değişiyor.

Üretim alanı ve yıllık verim:

Niğde genelinde beyaz lahana üretimi yaklaşık 25 bin dekar alanda yapılıyor. Kentte yıllık toplam üretimin 250 bin ile 300 bin ton arasında gerçekleştiği belirtiliyor. Hasadı yapılan lahanalar çevre illere ve Türkiye'nin dört bir yanına sevk edilerek tüketiciyle buluşuyor; Kaynarca ürünleri tüccarlar tarafından yoğun talep görüyor.

Kaynarca lahanasının öne çıkan özellikleri:

Kaynarca Köyü Muhtarı ve üretici Vedat Altınöz bölgenin lahanasının dayanıklılık, ince yaprak yapısı ve uzun raf ömrü ile ayrıştığını vurguluyor. Altınöz hasadın Ağustos ayının ikinci yarısında başladığını ve yıl sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini söyleyerek, havanın sıcak olmasının fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Muhtar Altınöz, Kaynarca üretiminin en ayırt edici unsurunun uzun yıllardır kullanılan yerel tohumlar olduğunu ifade ediyor. Üreticiler yaklaşık 100 yıldır kendi ata tohumlarını koruyarak ekim yapıyor; bu yerel tohum ve bölge rüzgârının etkisiyle lahanalar hem sağlam hem de ince yapraklı yetişiyor. Altınöz, 'evdeki çocuktan fazla lahanaya bakıyoruz' diyerek üretimin aile ve emek temelli yapısına dikkat çekti.

Dayanıklılığı sayesinde Kaynarca lahanasının sevkiyatı uzak illere kolaylıkla yapılabiliyor. Altınöz, uygun koşullarda ürünün en az 20 gün taze kalabildiğini söyleyerek, bu özelliğin pazarlama açısından avantaj sağladığını belirtti. Bölgeye Adana'dan gelip alım yapan tüccarlar da Kaynarca lahanasının kalitesinden memnun olduklarını, ürünleri alıp uzak pazarlarda sattıklarını aktardı.

Hasadın başladığı Kaynarca'da üreticiler, bu sezonun verimli ve talebe uygun geçmesi temennisiyle çalışmalarını sürdürüyor. Fiyatlar, kalite ve iklim koşulları sezon boyunca belirleyici faktörler olmaya devam edecek.

BEYAZ LAHANA ÜRETİMİYLE ÖNE ÇIKAN NİĞDE’DE ÜRETİCİLERİN HASAT MESAİSİ BAŞLADI