Samsun'da sağlık kapasitesini artıracak 350 yataklı İlkadım Devlet Hastanesi sahasında inceleme

Samsun'da sağlık altyapısını güçlendirmeye dönük planlar kapsamında, 350 yataklı İlkadım Devlet Hastanesi için seçilen saha üzerinde kapsamlı incelemeler gerçekleştirildi. Ziyaret, projeye ilişkin hazırlık sürecinin saha adımı olarak değerlendirildi.

toplantı ve katılımcılar

Ziyarette Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile beraberindeki protokol üyeleri yer aldı. Heyet, ilk değerlendirmeleri İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda yaptı.

saha incelemesi ve hedefler

Toplantının ardından heyet, hastanenin inşa edileceği alana geçerek saha incelemesi gerçekleştirdi. Projenin, Samsun'un sağlık hizmetleri kapasitesine katkı sağlaması ve kent için planlanan yatırım paketinin bir parçası olması hedefleniyor. Yetkililer, çalışmanın ilçenin sağlık altyapısına olumlu yansıyacağını vurguladı.

Karadeniz bölgesinin sağlık üssü olarak gösterilen Samsun'da yürütülen bu tür yatırımların, yerel hizmet ağını güçlendirmesi ve hasta erişimini kolaylaştırması amaçlanıyor.

SAMSUN'DA SAĞLIK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK YATIRIMLAR KAPSAMINDA YAPILMASI PLANLANAN 350 YATAKLI İLKADIM DEVLET HASTANESİ'NİN İNŞA EDİLECEĞİ ALANDA İNCELEMELERDE BULUNULDU.