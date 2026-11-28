mahsur kalma ve kurtarma süreci:

Dün Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı gezisi dönüşünde araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan öğrenciler için arama-kurtarma ekipleri seferber oldu. Yapılan çalışmayla, 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğuna ekiplerce sağ salim ulaşıldı. Kurtarma sürecinde ekiplerin yoğun müdahalesiyle öğrencilerin güvenli bir şekilde bölgeden çıkarılması sağlandı.

kocaeli'ye transfer ve yetkililerin ziyareti:

Mahsur kalan çocuklar bugün Kocaeli’ye getirilerek Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma altına alındı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan eşliğinde çocukları ziyaret etti. Vali Aktaş, öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletip onlarla sohbet etti, çocukların sağlık durumları ve süreç hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında yetkililer, kurtarma çalışmalarının ayrıntılarını paylaştı ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanacağına dair bilgilendirme yaptı. Olayın ardından yürütülen koordinasyon ve bakım süreciyle ilgili yetkililerce takiplerin sürdürüleceği belirtildi.

BOLU’DA GEZİ DÖNÜŞÜNDE ARAÇLARININ ÇAMURA SAPLANMASI SONUCU MAHSUR KALAN VE ARAMA KURTARMA EKİPLERİNCE SAĞ SALİM ULAŞILAN 10 KIZ ÇOCUĞU KOCAELİ’YE GETİRİLDİ. KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ, ÇOCUKLARI KALDIKLARI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ZİYARET EDEREK GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.