Galatasaray hazırlıklarını hızlandırdı: Göztepe sınavına odaklandı

hazırlıkların özeti:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, takımın maç temposuna uygun bir yapıda kurgulandı.

antrenmanın içeriği:

Seans dinamik ısınma çalışmalarıyla başladı; devamında oyuncular üç grup halinde 8’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, iki grup halinde uygulanan topa sahip olma egzersizleriyle sürdü ve son bölümde tempo ve rekabeti artırmak için dört takımlı turnuva ile tamamlandı.

hedef ve sonraki adımlar:

İdmanın ana hedefi topa sahip olma becerilerini pekiştirmek ve maç yoğunluğunu simule etmekti; takımın çalışmalardaki temposu, maç hazırlıklarına yönelik olumlu sinyaller verdi. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın saat 18.00 yapılacak antrenmanla sürdürecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA GÖZTEPE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.