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Kayseri kızları Hopa'da ANALİG zaferiyle döndü

Artvin Hopa'da düzenlenen ANALİG Masa Tenisi'nde Kayseri kız takımı 1., erkek takımı 6. oldu; sporcular ve antrenörler İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri kızları Hopa'da ANALİG zaferiyle döndü

ANALİG Hopa etabı sonuçları:

27-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen ANALİG Masa Tenisi Türkiye Birinciliği'nde Kayseri'yi temsil eden ekiplerden Kayseri kız takımı şampiyonluğa ulaşırken, erkek takımı organizasyonu Türkiye 6'ncısı olarak tamamladı. Turnuva, şehirlerarası genç sporcuların rekabetine sahne oldu ve Kayseri takımı, elde ettiği dereceyle il spor gündeminde öne çıktı.

Başarı, ilçeyi temsil eden sporcuların saha içi performansı kadar, antrenörlerin hazırlık süreçleri ve takım disiplininin sonucuydu. Turnuvanın takvim ve organizasyon bilgileri, kulüplerin planlama çalışmalarına da referans oluşturdu.

il müdürü ziyareti ve tesis incelemesi:

Şampiyonlukla Kayseri'ye dönen sporcular ve antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Kabakcı, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyaretin ardından heyet, İl Müdürü Kabakcı eşliğinde yapımı tamamlanan çok amaçlı spor salonları ve tenis kortlarını gezdi. Kabakcı, Kayseri'nin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni ve modern tesislerin kazandırılmaya devam edeceğini belirterek genç sporculara bu yatırımların önemini vurguladı. Elde edilen sonuçların, şehirdeki genç sporcu profilinin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE DÜZENLENEN ANALİG MASA TENİSİ TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ’NDE KAYSERİ KIZ TAKIMI...

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE DÜZENLENEN ANALİG MASA TENİSİ TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ’NDE KAYSERİ KIZ TAKIMI TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLURKEN, ERKEK TAKIMI TÜRKİYE 6’NCISI OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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