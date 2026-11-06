Kayseri Napoli'de 2029 dünya spor başkenti vizyonunu anlattı

Napoli'de ACES kongresinde Kayseri'yi temsil etti:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen ACES Spor Başkentleri Kongresi'ne katılarak 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'yi uluslararası platformda anlattı. Kongreye, üç Dünya Spor Başkenti, üç Avrupa Spor Başkenti, iki Akdeniz Spor Başkenti, bir Avrupa Entegrasyon Başkenti, bir Amerika Spor Başkenti ile ACES tarafından ödüllendirilmiş 10 Avrupa yerel yönetimi katıldı.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Olimpiyat Komiteleri ve Eurocities gibi kurumların da yer aldığı toplantıda şehirlerin spor politikaları, altyapı yatırımları ve gelecek vizyonları gündeme geldi. Büyükkılıç, Kayseri'nin spor birikimini, kültürel mirasını ve belediyenin yürüttüğü projeleri katılımcılarla paylaştı.

Kayseri'nin spor vizyonu ve altyapısı:

Konuşmasında Kayseri'nin yalnızca bir sanayi kenti olmadığını vurgulayan Büyükkılıç, şehrin aynı zamanda turizm, spor ve gastronomi alanlarında da güçlü olduğunu belirtti. Sunumunda Kayseri'nin yaklaşık 7 bin yıllık tarih ve farklı medeniyetlerden gelen zenginliklerini öne çıkararak, bu birikimin sporla nasıl birleştiğini anlattı.

Büyükkılıç, Kayseri'nin spor altyapısı ve organizasyon kabiliyetine dikkat çekti: "Kayseri, kendisini kanıtlamış, sporun halk arasında yaygınlaştığı bir konuma gelmiştir." Ayrıca Erciyes Dağı'nı işaret ederek, "Bunun yanında en önemlisi kayak ile ilgili olan Erciyes Dağı, alp disiplini ile yapılmış olan kayak merkeziyle dünyayı kendisine çağırmaktadır," ifadelerini kullandı.

Uluslararası temaslar ve kurumlarla iş birliği:

Kongre kapsamında Büyükkılıç, ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli ve Genel Sekreter Hugo Alonso'ya teşekkür etti ve Kayseri'nin 2029 hazırlık sürecinde Avrupa'nın saygın spor şehirleri arasında bulunmasının altını çizdi. Konuşmasında şu ifadeleri paylaştı: "Öncelikle tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Bizleri buraya davet eden Sayın Gian Francesco Lupatelli’ye ve Genel Sekreterimiz Hugo Alonso’ya ayrıca teşekkür ediyorum. 2029 Dünya Spor Başkentliği’ne hazırlanırken Avrupa’nın en iyi spor şehirlerinden birisi olma ünvanını ve altın bayrağı almak suretiyle şehrimizi spor ve sporcu ile buluşturmanın, bu alandaki çalışmalarımızın ödüllendirildiğini gözlemledik."

Aynı zamanda Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi ile yapılan görüşmede iki şehir arasında olası iş birliği ve kültürel-değer temelli projeler ele alındı. Bu temaslar, Kayseri'nin uluslararası ağını genişletme hedefiyle uyumlu adımlar olarak değerlendirildi.

Spor A.Ş. ile kurumsal güçlendirme:

Kayseri'nin spordaki kurumsal gücünü Spor A.Ş. taşıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sporu toplumun her kesimine yayma, gençleri ve çocukları sporla buluşturma amacıyla yürüttüğü yatırım ve projeler, şehrin ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini güçlendiriyor. Napolideki kongre, Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti yolculuğunda deneyim paylaşımı ve yeni iş birlikleri kurma açısından önem taşıdı.

Büyükkılıç, sporun ülkeler ve şehirler arasında dostluk ve dayanışmayı güçlendiren evrensel bir değer olduğunu vurgulayarak kongrenin tüm katılımcılar için verimli geçmesini diledi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, İTALYA’NIN NAPOLİ KENTİNDE DÜZENLENEN ACES SPOR BAŞKENTLERİ KONGRESİ’NDE 2029 DÜNYA SPOR BAŞKENTİ KAYSERİ’Yİ ULUSLARARASI PLATFORMDA TEMSİL ETTİ. KAYSERİ’NİN 7 BİN YILLIK TARİHİNİ, KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ, SPOR VİZYONUNU VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BU ALANDA HAYATA GEÇİRDİĞİ ÇALIŞMALARI DÜNYA SPOR CAMİASIYLA PAYLAŞAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "KAYSERİ, SANAYİ ŞEHRİ OLMASININ YANINDA TURİZM, SPOR VE GASTRONOMİ ŞEHRİDİR" DEDİ.