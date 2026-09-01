Gıda israfı ekonomik kaynakları hızla tüketiyor

gıda israfının maliyeti:

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Abidin Şakir Özen gıda israfının yalnızca atılan ürünle sınırlı kalmadığını, üretimde kullanılan tüm kaynakların da kaybedildiğini vurguladı. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her yıl milyonlarca ton gıda tüketilemeden çöpe gidiyor ve bu kayıp, tarlada başlayan süreçten sofraya ulaşana kadar kullanılan su, enerji, iş gücü ve sermaye üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Özen, israfın çevresel ve sosyal etkilerinin yanı sıra ekonomik sonuçlara yol açtığını belirterek kaynakların etkin kullanılmasının artık bir tercih değil, ekonomik zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Kayıpların azaltılmasıyla hem gıda güvenliği güçlenecek hem de maliyetler daha kontrollü hale gelecek.

endüstriyel yemek sektörü model sunuyor:

Özen, endüstriyel yemek sektörünün planlı üretim modellerinin israfı azaltmada örnek teşkil ettiğini söyledi. Talep planlaması, porsiyon kontrolü, doğru stok yönetimi ve gıda güvenliği uygulamaları sayesinde kayıplar önemli ölçüde aşağı çekilebiliyor. BUYSAD üyelerinin her gün binlerce kişiye hizmet verdiği ve doğru planlama sayesinde hem kaliteyi koruyup hem de gıda kayıplarını en aza indirmeye çalıştıkları kaydedildi.

Bu yaklaşım, üretim sürecinde harcanan kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Özen, sektörün yalnızca yemek üretmekle kalmayıp tüketim miktarını analiz eden ve kaynakları buna göre yöneten bir yapı olduğunu belirtti.

sorumluluk üreticiden tüketime kadar uzanmalı:

Başkan Özen, gıda israfıyla mücadelenin tek taraflı olamayacağını; kamu kurumları, özel sektör ve vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini aktardı. Alışveriş, saklama ve tüketim alışkanlıklarının yeniden düzenlenmesi, atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve eğitim çalışmalarının desteklenmesi bu sürecin ayrılmaz parçaları olarak öne çıkıyor.

Özetle, israf edilen her ürünle birlikte boşa giden sadece gıda değil, aynı zamanda su, enerji, iş gücü ve ekonomik kaynaklar olduğu için politikalar ve işletme uygulamaları bu gerçeği merkeze almalı. Aksi takdirde kaynak verimsizliği uzun vadede maliyetleri yükselterek gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürecektir.

BUYSAD BAŞKANI ABİDİN ŞAKİR ÖZEN, ÇÖPE GİDEN HER GIDA ÜRÜNÜYLE BİRLİKTE ÜRETİMDE KULLANILAN SUYUN, ENERJİNİN, İŞ GÜCÜNÜN VE EKONOMİK KAYNAKLARIN DA KAYBEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ. İSRAFIN ÜRETİM MALİYETLERİNİ ARTIRARAK GIDA FİYATLARI ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDUĞUNA DİKKAT ÇEKEN ÖZEN, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASININ ARTIK EKONOMİK BİR ZORUNLULUK OLDUĞUNU VURGULADI.