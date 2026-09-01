Dolar 48,2688 +0,01%
Euro 55,9914 -0,23%
Bist 14.268,76 -0,46%
Altın Gram 6.858,51 -1,38%
EUR/USD 1,1596 -0,23%
Brent Petrol 92,05 +1,72%
--°

Gıda israfı ekonomik kaynakları hızla tüketiyor

Gıda israfı sadece ürün kaybı değil; tarladan sofraya kullanılan su, enerji, iş gücü ve sermaye de boşa gidiyor, maliyetleri artırıyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gıda israfı ekonomik kaynakları hızla tüketiyor

gıda israfının maliyeti:

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Abidin Şakir Özen gıda israfının yalnızca atılan ürünle sınırlı kalmadığını, üretimde kullanılan tüm kaynakların da kaybedildiğini vurguladı. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her yıl milyonlarca ton gıda tüketilemeden çöpe gidiyor ve bu kayıp, tarlada başlayan süreçten sofraya ulaşana kadar kullanılan su, enerji, iş gücü ve sermaye üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Özen, israfın çevresel ve sosyal etkilerinin yanı sıra ekonomik sonuçlara yol açtığını belirterek kaynakların etkin kullanılmasının artık bir tercih değil, ekonomik zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Kayıpların azaltılmasıyla hem gıda güvenliği güçlenecek hem de maliyetler daha kontrollü hale gelecek.

endüstriyel yemek sektörü model sunuyor:

Özen, endüstriyel yemek sektörünün planlı üretim modellerinin israfı azaltmada örnek teşkil ettiğini söyledi. Talep planlaması, porsiyon kontrolü, doğru stok yönetimi ve gıda güvenliği uygulamaları sayesinde kayıplar önemli ölçüde aşağı çekilebiliyor. BUYSAD üyelerinin her gün binlerce kişiye hizmet verdiği ve doğru planlama sayesinde hem kaliteyi koruyup hem de gıda kayıplarını en aza indirmeye çalıştıkları kaydedildi.

Bu yaklaşım, üretim sürecinde harcanan kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Özen, sektörün yalnızca yemek üretmekle kalmayıp tüketim miktarını analiz eden ve kaynakları buna göre yöneten bir yapı olduğunu belirtti.

sorumluluk üreticiden tüketime kadar uzanmalı:

Başkan Özen, gıda israfıyla mücadelenin tek taraflı olamayacağını; kamu kurumları, özel sektör ve vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini aktardı. Alışveriş, saklama ve tüketim alışkanlıklarının yeniden düzenlenmesi, atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve eğitim çalışmalarının desteklenmesi bu sürecin ayrılmaz parçaları olarak öne çıkıyor.

Özetle, israf edilen her ürünle birlikte boşa giden sadece gıda değil, aynı zamanda su, enerji, iş gücü ve ekonomik kaynaklar olduğu için politikalar ve işletme uygulamaları bu gerçeği merkeze almalı. Aksi takdirde kaynak verimsizliği uzun vadede maliyetleri yükselterek gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürecektir.

BUYSAD BAŞKANI ABİDİN ŞAKİR ÖZEN, ÇÖPE GİDEN HER GIDA ÜRÜNÜYLE BİRLİKTE ÜRETİMDE KULLANILAN SUYUN...

BUYSAD BAŞKANI ABİDİN ŞAKİR ÖZEN, ÇÖPE GİDEN HER GIDA ÜRÜNÜYLE BİRLİKTE ÜRETİMDE KULLANILAN SUYUN, ENERJİNİN, İŞ GÜCÜNÜN VE EKONOMİK KAYNAKLARIN DA KAYBEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ. İSRAFIN ÜRETİM MALİYETLERİNİ ARTIRARAK GIDA FİYATLARI ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDUĞUNA DİKKAT ÇEKEN ÖZEN, KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASININ ARTIK EKONOMİK BİR ZORUNLULUK OLDUĞUNU VURGULADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yeni dönem: terminalin temeli 3 eylül'de atılacak
images

Mardin’den küresel pazara koordineli açılım
images

Cayma hakkı geri geldi: elektronik ve motosiklet iadesinde kargo tüketiciye yans...
images

Tarımda 7'ncilik ve hedef 2026: Yumaklı'nın değerlendirmesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dumlupınar Üniversitesi'nde kontenjanlar aşıldı: yerleşme oranı yüzde 102,85 oldu

Mağdur da adaletin güvencesidir diyen başsavcıdan yeni adli yıl mesajı

Kökeninden şampiyonlar yetiştirmeyi amaçlayan Mestanlı Spor Kulübü yola çıktı

Palanextreme finali, İspir'in doğal parkurlarını öne çıkardı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı