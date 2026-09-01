Samsun'da ev tekstili buluşması: sektörün öncelikleri ve çözüm arayışları

TETSİAD yönetimi Samsun'da bir araya geldi

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu, görev döneminin ilk İstanbul dışı toplantısını Samsun'da gerçekleştirerek Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Toplantıya Samsun TSO Yönetim Kurulu üyeleri ile TETSİAD yönetiminden temsilciler katıldı. Görüşmede sektörün mevcut durumu, üretim ve ihracat beklentileri ile üreticilerin karşılaştığı güncel sorunlar ele alındı.

Samsun ziyareti ve ev sahibi açıklamaları:

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahinler, geçen yıl ekim ayında yapılan seçimlerle göreve geldiklerini ve yönetim olarak ilk kez İstanbul dışında bir kentte toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Şahinler, "Bu toplantımızı Kurtuluş Mücadelesi’nin başladığı, tarihimiz açısından çok önemli bir yere sahip olan Samsun’da yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Samsun TSO’nun misafirperverliği bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı ve toplantının Samsun'da gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan Kadir Beytekin'e teşekkür etti.

Şahinler ayrıca TETSİAD'ın sektörün ortak sorunlarına çözüm üretmek, temsil gücünü artırmak ve sektörün geleceğine yönelik stratejiler geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü; üreticilerin değişen küresel rekabet koşullarına uyum sağlamasının önemine vurgu yaptığını söyledi.

Sektörün gündemi: üretim, ihracat ve maliyetler:

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise konukları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ev tekstili sektörünü Türkiye ekonomisinin güçlü ve stratejik sanayi kollarından biri olarak nitelendirdi. Murzioğlu, "Ev tekstili sektörü, sahip olduğu üretim kapasitesi, tasarım gücü, nitelikli insan kaynağı ve yüksek katma değerli ihracatıyla ülkemizin dünyadaki önemli rekabet alanlarından biri. Türk ev tekstili ürünleri, kalite ve tasarım anlayışıyla küresel pazarlarda önemli bir marka ve itibar değerine sahip." şeklinde konuştu.

Görüşmede üretim maliyetleri, ihracatın artırılması, yeni pazarlara erişim ve küresel rekabet koşulları öncelikli başlıklar olarak ele alındı. TETSİAD Yönetim Kurulu, sektör temsilcileri, kamu ve iş dünyası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı; sektörün sürdürülebilir büyümesine yönelik çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında TETSİAD heyeti, Samsun OSB'de faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Toplantıda, sektörün kısa ve orta vadeli hedefleri ile atılması gereken somut adımlar değerlendirildi; üretim, istihdam, yatırım ve ihracata sağlanan katkının artırılması için ortak çalışmaların önemine işaret edildi.

Toplantı, hem Samsun'daki sanayi altyapısının hem de Türk ev tekstili sektörünün kapasite ve potansiyelinin karşılıklı teyit edildiği, sorunların çözümüne yönelik pratik adımların konuşulduğu bir zeminde sona erdi. Katılımcılar, sektörün yeni pazarlara açılarak katma değerini yükseltmesi için iş birliği ve stratejik planlama çağrısını yineledi.

GÖREV DÖNEMİNDEKİ İLK İSTANBUL DIŞI TOPLANTISINI SAMSUN’DA GERÇEKLEŞTİREN TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (TETSİAD) YÖNETİM KURULU, SAMSUN TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU’NU ZİYARET ETTİ. MURZİOĞLU, EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNÜN ÜRETİM, İSTİHDAM, YATIRIM VE İHRACATA SAĞLADIĞI KATKIYLA TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ÖNEMLİ SEKTÖRLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.