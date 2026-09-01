Tarımda 7'ncilik ve hedef 2026: Yumaklı'nın değerlendirmesi

Bakanın açıklamaları:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı açılışında Türkiye'nin tarımsal konumuna ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Yumaklı, 2002 yılındaki konumdan bugüne gelinen noktayı vurgulayarak tarımsal hasılanın Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.

mevcut durum ve rakamlar:

Yumaklı'nın aktardığı verilere göre 2002 yılında tarımsal hasılada Türkiye 12'nci sıradayken, bugün dünya sıralamasında 7'nciliğe yükselmiş durumda. Mevcut tarımsal hasıla tutarı ise 83,2 milyar dolar olarak verilmiş ve bakan bu rakamın Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olduğunu söyledi. Yumaklı, 2026 sonuçlarında bu tutarın daha da yukarılara çıkacağına inandığını ifade etti.

Türkiye'nin hem iç tüketime hem de turizm talebine hizmet eden üretim kapasitesi dikkat çekiyor: ülke, 86 milyon vatandaşın ve 60 milyon turistin gıda arzını sağlarken, aynı zamanda 185 ülkeye 2 bin 226 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç ediyor. Bu faaliyetlerin ekonomiye sağladığı katkı ise Bakan tarafından 32,6 milyar dolar olarak açıklandı.

iklim, sürdürülebilirlik ve sözleşmeli üretim:

Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin tarım sektörünü doğrudan etkilediğini ve gıdanın artık bir milli güvenlik meselesi olarak algılandığını söyledi. FAO'nun 2050 projeksiyonlarına atıf yaparak, gelecekte üretilenden daha fazla gıdaya ihtiyaç duyulacağına, ancak kaynakların sınırlı olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle hedeflerin; doğal kaynakları korumak, birim alandan verimi artırmak, teknolojiyi üretimin merkezine koymak ve tarımı sürdürülebilir anlayışla geleceğe taşımak olduğunu vurguladı.

Tarımın dış etkenlere açık olduğuna işaret eden Yumaklı, sözleşmeli üretimin önemini şu sözlerle ifade etti: 'Birçok dış etkene maruz kalan tarım sektörü, sözleşmeli üretim olmadan denizin üzerindeki bir ceviz kabuğundan farksızdır. Eğer hakikaten gücümüzü korumak istiyorsak, sözleşmeli üretimi mutlaka ama mutlaka hayata geçirmek durumundayız.' Bakan, bu alanda düzenlemelerin sürdüğünü ve kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

ticaret güzergahları ve tarım diplomasisi:

Yumaklı, tarımın aynı zamanda bir dış politika aracı olduğuna dikkat çekti ve 'tarım diplomasisi' kavramının önem kazandığını söyledi. Çin pazarıyla ilgili çalışmalara değinen bakan, somon, çipura, levrek ve badem gibi ürünlerin Çin pazarına girişine yönelik Ticaret Bakanlığı ile yürütülen yoğun çalışmaları aktardı. Ayrıca kanatlı et ihracatında önündeki engellerin kısa zamanda aşılacağını söyledi ve bazı ürünlerde dünya birinciliklerinin bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin coğrafi konumunun yeni ticaret güzergahları açısından fırsatlar sunduğunu ifade eden Yumaklı, 15 Nisan 2026 tarihinde yeniden işler hale getirilen Türkiye-Suriye-Ürdün-Suudi Arabistan transit koridorunun ihracatçılar tarafından etkin kullanılmasıyla yeni bir ticaret hattının oluşacağını öngördü. Sonuç olarak bakan, hedefin üreticinin emeğini ülke sınırları ile sınırlı tutmayıp dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerle buluşturmak olduğunu belirtti.

Yumaklı ayrıca Türkiye'nin küresel ekonomik payı ile tarımdaki payını karşılaştırarak somut bir tablo sundu: 2025 Dünya Bankası verilerine göre dünya ekonomisinde Türkiye'nin payı yüzde 1,35 iken, tarımsal üretimin oluşturduğu katma değerin yüzde 1,75'i Türkiye'ye ait. Bakan bu verinin tarımdaki ilerlemenin tesadüfi olmadığını gösterdiğini kaydetti.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, FOODİST İSTANBUL ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK ÜRÜNLERİ FUARI’NIN AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI.