Kaza ve ilk açıklamalar:

Eskişehir'de eğitim maksadıyla havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi helikopter, Tepebaşı ilçesi Yürükakçayır Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. Kazada 5 asker şehit oldu; olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler çalışmaları sürdürdü.

Cenaze töreni ve nakil:

Şehitlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın naaşı, Eskişehir'de düzenlenen törenin ardından tören için memleketi Kayseri'ye getirildi. Törene katılanler, şehidin ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Defin bilgileri:

Şehit Erarslan'ın cenazesi, İkindi namazını müteakip Kalemkırdı Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Kartal Askeri Şehitliği'ne defnedilecek. Yetkililer ve askeri yetkililer, törende gerekli düzenlemelerin ve güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi.

Şehit Erarslan'ın naaşı memleketi Kayseri'ye geldi