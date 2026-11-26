Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti yeni dönem kayıtlarını açtı

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti, müziğe ilgi duyanlara yönelik yeni dönem kurs kayıtlarının başladığını duyurdu. Kurslarda bağlama, klarnet, keman ve ritim branşlarında eğitim verilecek ve ilk ders zili 1 Aralık 2026 tarihinde çalacak.

kayıt ve katılım koşulları:

Kursa kayıt yaptırmak isteyenlerin 13 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Başvurular, Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla yüz yüze yapılabildiği gibi, Halk Eğitim Merkezi'nin internet sitesi üzerinden de online kayıt imkânı bulunuyor. Kayıtların başladığı duyurulan program için kontenjan ve ders programı bilgileri Halk Eğitim Merkezi'nden öğrenilebilecek.

eğitim yeri ve iletişim:

Talep doğrultusunda eğitimler, Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti'nin Osmanlı Kültür Sokağı'ndaki adresinde gerçekleştirilecek. Kurslar ve kayıt işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0 (352) 437 08 44 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir.

Talas Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleriyle her yaştan vatandaşı sanatla buluşturmaya devam ederek kentin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunmayı hedefliyor. Musiki Cemiyeti'nin açtığı bu yeni dönem kursları, hem geleneksel hem evrensel müzik kültürünün yaşatılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

TALAS BELEDİYESİ MUSİKİ CEMİYETİ, MÜZİĞE İLGİ DUYANLARI SANATLA BULUŞTURUYOR.