Kırklareli merkezde tüberkülin ara testleri sürüyor

Kırklareli Merkez ilçede bulunan hastalıktan ari hayvancılık işletmelerinde, hayvan sağlığını koruma amacıyla tüberkülin ara test uygulamaları yapılıyor. Çalışmalar düzenli saha denetimleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

uygulamanın dayanağı:

Uygulama, Hastalıktan Ari İşletmeler Yönergesi nde yapılan değişiklik doğrultusunda yürütülüyor. İşlemlere, Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli refakat ediyor ve kayıtlar tutuluyor.

hedef ve denetim:

Çalışmanın amacı güvenilir gıda arzı sağlamak ve hayvan hastalıklarını önlemektir. Saha ve kontrol çalışmaları, Çiftlikten sofraya sağlıklı ürün anlayışı çerçevesinde planlanıp uygulanıyor.

Kurum yetkilileri, ara testlerin düzenli olarak devam edeceğini ve işletmelerde gerekli tedbirlerin sürdürülmesinin önemini vurguluyor.

KIRKLARELİ MERKEZ İLÇEDE BULUNAN HASTALIKTAN ARİ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE, HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI AMACIYLA TÜBERKÜLİN ARA TEST UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.