Kayseri ticaret borsasında yeni dönem: Bağlamış güven tazeledi

Kayseri Ticaret Borsası'nda seçimler ve sonuçları

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) organ seçimleri, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Tek aday ve tek liste olarak giren Recep Bağlamış, üyelerin oylarıyla yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi. Seçime katılımın yüksek olması, borsa içindeki iradenin sağlam biçimde ortaya koyulduğu şeklinde değerlendirildi.

Seçim süreci ve katılım:

Seçimler sabah saatlerinde başladı ve oy kullanma işlemleri borsa üyelerinin yoğun ilgi göstermesiyle tamamlandı. Başkan Bağlamış da oyunu sabahın erken saatlerinde, 6. Meslek Komitesi'nde kullandı. KTB yönetiminden yapılan açıklamalarda, süreç boyunca demokratik usullere sadık kalındığı ve seçimlerin huzur içinde yürütüldüğü vurgulandı.

Başkanın mesajı ve öncelikler:

Görevi yeniden üstlenen Recep Bağlamış, seçim sonrası yaptığı açıklamada üyelerin katılımı ve teveccühü için teşekkür etti. Bağlamış, "Bugün Kayseri Ticaret Borsamız açısından önemli bir günü geride bıraktık. Üyelerimizin yoğun katılımıyla organ seçimlerimizi demokratik bir ortamda, huzur ve güven içerisinde gerçekleştirdik. Bizlere yeniden bu görevi layık gören, desteklerini ve güvenlerini ortaya koyan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde önceliklerini üyelerin talep ve beklentilerini merkeze almak olarak belirten Bağlamış, Kayseri'nin tarım, hayvancılık ve ticaret alanındaki potansiyelinin daha ileriye taşınması için çalışmaların süreceğini bildirdi. Başkan, borsanın kurumsal yapısını güçlendirme, üyelerin hizmet kalitesini artırma ve şehrin ekonomik kalkınmasına katkı sağlama hedeflerini öne çıkardı.

İstişare ve uyum vurgusu:

Bağlamış, yeni dönemde Kayseri Ticaret Borsası'nın tüm organlarıyla uyum içinde çalışacağına dikkat çekti ve "Seçimlerin Borsamız, üyelerimiz ve Kayseri’miz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da istişare kültürünü ve ortak aklı esas alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizlere duyulan güvenin sorumluluğunun farkındayız. Bu güvene layık olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle üyelerden alınan güvenin sorumluluğunu vurguladı.

Seçimler sonrası oluşan tablo, KTB yönetiminin önümüzdeki dönemde kararlı ve istişareye dayalı bir yaklaşımla kent ekonomisinin önemli sektörlerine odaklanacağını gösteriyor. Üyelerin yüksek katılımı ise borsanın meşruiyetini ve yerel ticari aktörlerle ilişkilerindeki sağlamlığı ortaya koyuyor.

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB) ORGAN SEÇİMLERİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BAŞKAN RECEP BAĞLAMIŞ, ÜYELERİN OYLARIYLA YENİDEN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.