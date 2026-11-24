MHP grubu adına Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşma

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2027 bütçe görüşmelerinde Kayseri'de yürütülen ulaştırma ve altyapı çalışmalarına teşekkür ederek, projelerin tamamlanması için desteğin sürmesini talep etti. Ersoy, Cumhur İttifakı vizyonu doğrultusunda ulaşım ve iletişim yatırımlarının desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.

Kara yolları ve yerel erişilebilirlik önceliği:

Ersoy, son 30 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımların toplam değerinin 15 trilyon lira civarına ulaştığını belirterek, bu yatırımların en somut faydasının karayollarında görüldüğünü vurguladı. Bugün bölünmüş yol ağının 30 bin kilometreyi aştığını hatırlatan Ersoy, dağlık bölgelerde inşa edilen tünel, köprü ve viyadüklerin ulaşım koşullarını iyileştirdiğini söyledi.

Yapılan hesaplamalara göre bölünmüş yollar sayesinde yakıt ve iş gücünde sağlanan yıllık tasarrufun 408 milyar lira seviyesinde olduğunu belirten Ersoy, yol standartlarının ana güzergâhlardan ilçeleri bağlayan yollara da yayılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca küçük düzenlemelerin (kavşak iyileştirmesi, yaya geçidi, aydınlatma) yerel düzeyde büyük etkiler doğurabileceğini, bu ihtiyaçların belirlenmesinde belediye, muhtar ve sahadaki kullanıcı görüşlerinin alınmasının kritik olduğunu kaydetti.

Demir yolları, şehir içi bağlantılar ve lojistik yatırımları:

Demir yolları ağının bugün 14 bin 272 kilometreye ulaştığını anımsatan Ersoy, mevcut hatlarda elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının yaygınlaştırılmasının güvenlik ve sefer düzeni açısından önem taşıdığını söyledi. Hızlı tren hatlarının şehirleri birbirine yaklaştırdığını; Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir koridoru, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri ve Halkalı-Çerkezköy kesimleri başta olmak üzere devam eden projelerin üretim merkezleri arasında bağları güçlendireceğini aktardı.

Ersoy, demir yoluyla yapılan yolculuk rahatlığının şehir içi ulaşım düzenlemeleri ile tamamlandığını, bu yüzden raylı sistem ağının bin kilometreyi aştığını ve metro, tramvay ile otobüs seferlerinin uyumlu planlanmasının yolculara büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti. Kayseri özelinde Anafartalar Yüksek Hızlı Tren Tramvay Hattı'nın tamamlanmasının faydalarının şimdiden görüldüğünü vurguladı.

Liman altyapısına da değinen Ersoy, liman tesisi sayısının 218e ulaştığını ve limanlarda yük-konteyner taşımacılığının deniz ticaretinin büyüklüğünü gösterdiğini belirtti. Liman kapısında beklemeyi azaltan ve yükün demiryoluna etkin aktarıldığı düzenlemelerin rekabet açısından önem taşıdığını söyledi.

Havacılık, kargo ve dijital iletişim altyapısı:

Ersoy, hava kargonun teslim süresinin kritik olduğu ürünler için önemine işaret etti; kargo uçaklarının kapasite artışının ihracatçılara imkan sağladığını ancak bunun için ürünün havalimanına zamanında ve uygun koşullarda ulaşmasının gerektiğini ifade etti. Türkiye'de bugün 58 aktif havalimanı olduğunu ve geçtiğimiz yıl havalimanlarındaki toplam yolcu trafiğinin 247 milyonu aştığını anımsattı. Bu yılın ilk dokuz ayında da yolcu artışının sürdüğünü kaydetti.

Haberleşme altyapısına ilişkin olarak fiber optik kablo uzunluğunun 720 bin kilometreye ulaştığını, sabit geniş bant aboneliklerinde fiberin payının ilk defa yarıyı geçtiğini ve 5G ile sanayi, lojistik ve kamu hizmetlerinde yeni uygulamalar için alan açıldığını söyledi. Mobil erişim kapsamında devletin üstlendiği çalışmalar sayesinde 3.800'ü aşkın yerleşime mobil geniş bant ulaştırıldığını belirterek kırsal bölgelerdeki kapsama ihtiyacının sahadan gelen bildirimlerle tespit edilmesini önemsediğini ifade etti.

Kayseri özelinde yürütülen projeler ve beklentiler:

Ersoy, seçim bölgesi Kayseri'de ulaştırma ve altyapı yatırımlarının toplamının 110 milyar lirayı aştığını belirterek şehirdeki yatırımların ekonomik katkılarını vurguladı. Kayseri Kuzey Çevre Yolu, Boğazköprü-Himmet Dede, Hacılar-Develi il yolu, Kermelik, Özvatan ve Felahiye bağlantıları ile Boğazlıyan-Felahiye-Kayseri ve Kayseri-Niğde yollarındaki çalışmaların ticaret ve sağlık erişimi açısından önem taşıdığını söyledi.

Kayseri için öncelikli yatırımın Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi olduğunu belirten Ersoy, çalışmaların yarıdan fazlasının tamamlandığını ve hattın hizmete girmesiyle Ankara-Kayseri yolculuğunun 1 saat 45 dakikaya inmesinin hedeflendiğini aktardı. Ayrıca İncesu Organize Sanayi Bölgesi demiryolu bağlantısının tamamlanmasının üreticinin limanlara demiryoluyla ulaşımını kolaylaştıracağını ve nakliye maliyetleri açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Kamusal dijital hizmetler ve uydu haberleşmesi:

Ersoy, e-devlet kapısının bugün 69 milyon kullanıcıya ulaştığını ve kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinin yerinden erişimi artırdığını söyledi. Kamu hizmetlerinde yerli yazılımların geliştirilmesini, yapay zekâ uygulamalarının idari işlemleri sadeleştirmede kullanılmasını ve kişisel verilerin korunmasını desteklediklerini belirtti. TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'nin kurumların bilişim ve bulut altyapısını tek çatı altında toplama hedefini ifade etti ve merkezin enerji verimliliği gözetilerek planlanmasını olumlu buldu.

Uydu haberleşmesine dair olarak Ersoy, TÜRKSAT 6A'yı bir iftihar vesilesi olarak nitelendirerek, burada kazanılan mühendislik tecrübesinin yeni nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. TÜRKSAT 7A Projesi ile uydu haberleşme kapasitesinin artırılmasının, özellikle afet anlarında karasal altyapının zarar gördüğü bölgelerde iletişimin sürdürülmesi bakımından hayati olduğunu söyledi.

Konuşmasını Kayseri'de son üç yılda yapılan hizmet ve eserler için Bakanlığa teşekkür ederek tamamlayan Ersoy, bir Kayseri milletvekili olarak ilçelerin ve mahallelerin ihtiyaçlarını dile getirmeye ve projeleri sahada takip etmeye devam edeceklerini ifade etti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞININ 2027 YILI BÜTÇESİ ÜZERİNE YAPTIĞI KONUŞMADA, KAYSERİ’DE HAYATA GEÇİRİLEN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI YATIRIMLARI İÇİN BAKANLIĞA VE EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ.