Kayseri'de 38 gün süren nostalji: Fuar38 unutulmaz bir finalle sona erdi

Fuar38 Kayseri'yi 38 gün boyunca konuştu:

Kocasinan Belediyesi'nin hayata geçirdiği Fuar38, açıldığı ilk günden itibaren şehrin kültür hafızasını canlandıran etkinliklerle dolu dolu sürdü. 38 gün 38 gece boyunca Türk müziğinin farklı kuşaklarından isimlerin sahne aldığı organizasyon, yalnızca Kayseri'de değil, Türkiye genelinde de yoğun ilgi gördü.

Programda Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Ersoy, Sefa Doğanay Gazinosu, Coşkun Sabah, İsmail Altınsaray, Hakkı Bulut, Hatay Medeniyetler Korosu, Kubat, Pamela ve nostaljinin sesi Ümit Besen gibi isimler yer aldı. Sahne performanslarının yanı sıra fuar alanında ailelere yönelik sosyal alanlar, çocuk aktiviteleri ve nostaljik atmosfer ziyaretçilere geniş bir yelpaze sundu.

Klasik araçlarla şehir turu:

Fuar38'in final gecesinde Ümit Besen konserinin ardından Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile sanatçı, Kayseri sokaklarında klasik araçlarla özel bir nostalji turu gerçekleştirdi. Tarihi ve kültürel dokunun eşlik ettiği bu kortejde Başkan ile Besen arasında samimi sohbetler ve halkın yoğun ilgisi dikkat çekti. Tur, vatandaşların da katılımıyla fuarın dışa taşan bir kutlamaya dönüşmesini sağladı.

Final gecesi: Ümit Besen ile ortak anlar:

Fuar38 sahnesine çıkan Ümit Besen, güçlü yorumu ve tanınmış eserleriyle Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken konser duygusal anlar ve coşkunun dengede olduğu bir performans sundu. Gençten yaşlıya tüm izleyicilerin aynı şarkılarda buluştuğu gece, kent hafızasında uzun süre kalacak görüntülere sahne oldu.

Konser sonrası duygularını paylaşan Ümit Besen, "Gerçekten 45 yıldır böyle bir karşılama da olmadı, böyle bir coşku da görmedim." diyerek Kayserililere teşekkür etti ve klasik araçlarla yapılan turun kendisi için unutulmaz olduğunu vurguladı.

Ziyaretçi ilgisi ve belediye değerlendirmesi:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Fuar38'in Kayseri'nin yıllardır özlemini çektiği fuar kültürünü yeniden canlandırma hedefiyle düzenlendiğini belirtti. Başkan, Kayserililerin etkinliğe sahip çıkmasının kendilerini gururlandırdığını ifade etti ve projenin sosyal bir buluşma alanı olarak önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi.

Çolakbayrakdar, fuarın gösterdiği yoğun ilgiye dikkat çekerek, organizasyonun yaklaşık 2 milyona yakın ziyaretçi ile geniş kitlelere ulaştığını ve bunun projenin ülke çapında da ses getirecek bir etkinlik olduğunu gösterdiğini belirtti. Başkan sözlerini, vatandaşların aileleriyle huzur içinde vakit geçirebileceği etkinlikler düzenlemeye devam edecekleri taahhüdüyle noktaladı.

Fuar38, farklı nesilleri bir araya getiren, dostlukların ve komşuluk bağlarının güçlendiği bir sosyal alan olarak Kayseri kültür hayatında iz bırakan etkinlikler arasında yer aldı. Organizasyonun sonlandırılmasıyla birlikte kentte yeniden canlanan fuar geleneğinin izleri, hem katılımcıların anılarında hem de şehrin kamusal hafızasında kalıcı bir yer edindi.

KOCASİNAN BELEDİYESİ’NİN ŞEHRE KAZANDIRDIĞI VE 38 GÜN 38 GECE BOYUNCA BİRBİRİNDEN ÖZEL ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPAN FUAR38, TÜRK MÜZİĞİNİN EFSANE SANATÇISI, NOSTALJİNİN GÜÇLÜ SESİ ÜMİT BESEN’İN MUHTEŞEM KONSERİYLE TAÇLANDI.