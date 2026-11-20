Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesi İldem Fatih Mahallesi Göktürkler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aileye satın alınan bir araç nedeniyle ağabey S.G. ile kardeşi M.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre M.G., yanında getirdiği bıçakla ağabeyi S.G.'ye saldırdı ve boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından şüpheli kaçtı.

Soruşturma ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ağır yaralı S.G. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın detayları arasında, gün içinde M.G.'nin önce babasını darp ederek başından yaraladığı ve tartışmaya neden olduğu öne sürülen aracı Sarıoğlan ilçesinde ateşe verdiği iddiası da bulunuyor. Bu iddialar emniyet birimleri tarafından araştırılıyor.

Emniyet ekipleri, olay sonrası kaçan M.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma ve delil toplama çalışmaları sürüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR ŞAHIS AĞABEYİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK, AĞIR YARALADI. İDDİAYA GÖRE, AİLEYE SATIN ALINAN BİR ARAÇ YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVGADA, ŞÜPHELİ ŞAHSIN AĞABEYİNİ BIÇAKLAMADAN ÖNCE GÜN İÇİNDE BABASINI DARP ETTİĞİ VE KAVGAYA NEDEN OLAN ARACI YAKTIĞI ÖĞRENİLDİ.