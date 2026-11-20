Osmancık Caddesi'nde çarpışma: beş kişi yaralandı

Çorum'da Osmancık Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 5 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yaşananlar:

Edinilen bilgiye göre, 34 EUK 359 plakalı aracı E.Ö., 06 BDA 762 plakalı aracı ise M.D. yönetiyordu. İki aracın çarpışmasının etkisiyle araçlardan biri yaya geçidinde bulunan sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada sürücüler E.Ö. ve M.D. ile 34 EUK 359 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.C.K., T.Y. ve Y.G. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

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