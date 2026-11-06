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Kayseri'de çiftçilere kuvvetli zirai don uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge uyarıyor: Kayseri'de cumartesi gece sonrası hafif ve orta, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ve Özvatan'da ise kuvvetli zirai don bekleniyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Kayseri'de çiftçilere kuvvetli zirai don uyarısı

Kayseri'de çiftçilere kuvvetli zirai don uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde zirai don riskine karşı uyarı yapıldı. Kurum, cumartesi gece saatlerinden sonra bazı bölgelerde donun bitkisel ürünler ve tarımsal faaliyetler üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

beklenen zaman ve yoğunluk:

Açıklamada yer alan ifadelere göre: "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri genelinde cumartesi gece saatlerinden sonra hafif ve orta kuvvette, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ve Özvatan ilçelerinde kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

çiftçilere öneriler:

Yetkililer, hassas dönemlerde açıkta olan ürünlerin korunması, mümkünse örtü veya don bariyeri kullanımının değerlendirilmesi ve zarar riskinin azaltılması için gerekli tedbirlerin alınmasını tavsiye ediyor. Ayrıca, güncel uyarılar ve tahminler için Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü duyurularının takip edilmesi önem taşıyor.

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, KENTTE ZİRAİ DONUN ETKİLİ OLACAĞI...

METEOROLOJİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, KENTTE ZİRAİ DONUN ETKİLİ OLACAĞI BELİRTİLEREK, UYARILARDA BULUNULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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