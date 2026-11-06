Mezitli'de evde biriken atıklar çevre ve toplum sağlığını tehdit edince ekipler seferber oldu

Mezitli'de bir konutta biriken atıklar toplumsal ve çevresel risk gerekçesiyle temizlendi

Mezitli ilçesinde, bir konutta uzun süre biriktirilen çöp, atık ve eski eşya yığınlarının çevre ile toplum sağlığını tehdit etmesi üzerine kapsamlı bir müdahale gerçekleştirildi. İlgili kurumların ortak çalışmasıyla yürütülen işlemde, bölgedeki olumsuz koşulların giderilmesi hedeflendi.

Denetim ve tespit süreci:

Olay, Mezitli Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına dayanarak ele alındı. Yapılan incelemede, Fatih Mahallesi 30042 Sokak adresindeki konutta yoğun koku, çöp atıkları ve çeşitli eşya yığınlarının bulunduğu tespit edildi. Bu değerlendirme, risk oluşturabilecek hijyen ve sağlığa ilişkin bulgular nedeniyle müdahale gerektirdi.

Koordineli müdahale ve temizlik çalışmaları:

Çalışmalar, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mezitli Belediyesi ekiplerinin koordinasyonuyla yürütüldü. Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konutta biriken atıkları tahliye edip kapsamlı temizlik yaptı; işlem sırasında emniyet birimleri de nezaret görevini üstlendi.

Temizlik sonrasında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından konutta ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan dezenfeksiyon ve ilaçlama, çevre sağlığı açısından alınması gereken önlemler kapsamında değerlendirildi.

Mezitli Belediyesi yetkilileri, vatandaşların sağlıklı, temiz ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla kamu kurumlarıyla koordineli çalışmaların süreceğini bildirdi. Müdahalenin amacı, hem bireysel yaşam koşullarını iyileştirmek hem de olası halk sağlığı risklerini önlemektir.

MERSİN’İN MEZİTLİ İLÇESİNDE, BİR KONUTTA BİRİKTİRİLEN ÇÖP, ATIK VE ESKİ EŞYALARIN ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT ETMESİ ÜZERİNE BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.