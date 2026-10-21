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Kayseri’de kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin çalışması sonucu, uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.Ç. (25) yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 20:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri’de kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Kayseri’de kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Kayseri'de emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

operasyonun yürütülüşü:

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten ekip, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan takip ve çalışma sonucunda, hakkında hüküm bulunan şahsın tespit edilip yakalanmasına karar verildi.

yakalama ve teslim aşaması:

Yapılan operasyon neticesinde S.Ç. (25) isimli şahıs gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şahıs, resmi prosedürler uygulanarak cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA ‘UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE...

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA ‘UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, BULUNDURMAK VE KULLANMAK’ SUÇUNDAN 10 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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