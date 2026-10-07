Kayseri'de tartıştığı kardeşinin tüfeğiyle yaralandı

olayın kısa özeti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, Oymaağaç Mahallesi 3210. Sokak üzerinde bulunan bir dükkânda gerçekleşti.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç.B. ile kardeşi Ö.B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.B., dükkânda bulunan tüfekle ateş etti ve tüfekten çıkan saçmalar Ö.Ç.B.'ye isabet etti.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ö.Ç.B., ambulansta yapılan müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Şüpheli Ö.B. olayın ardından kaçtı, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı kardeşini tüfekle vurdu