Kayseri'de yeni eğitim yılı Türkan Altun ve Av. Mehmet Altun İlkokulu'nun açılışıyla başladı

kayseri protokolü törene katılarak yeni dönemi başlattı:

Kayseri'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı, Talas'ta hayırsever Mehmet Altun tarafından yaptırılan Türkan Altun ve Av. Mehmet Altun İlkokulu'nun açılışı ile coşkuyla başladı. Açılış törenine il protokolü, eğitim yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri tören sonunda ilk ders zilini çalarak öğrencilerle birlikte yeni dönemi başlattı.

maarif modeli ve yeni dönemin hedefleri:

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen açılış konuşmasında okulların "öğrencilerimizin sesiyle, merakıyla ve öğrenme heyecanıyla buluştuğunu" belirtti. Esen, eğitim-öğretim yılında görev yapacak kadronun büyüklüğüne dikkat çekerek: "Eğitim ailemizi bu yıl 23 bin 20 öğretmen, yaklaşık 315 bin öğrencimiz ve 13 bin 835 sınıf ile yeni eğitim öğretim yılına başlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Esen, 3 yıldır uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin insanı merkeze alan bütüncül eğitim anlayışını vurgulayarak milli, manevi, insani ve kültürel değerlerin aktarılması ve yetkin, erdemli nesiller yetiştirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu söyledi. 2026-2027 teması olarak benimsenen "Maarif’in Kalbinde Oyun"'un, oyunun çocukların öğrenme, gelişme, sosyalleşme, üretme ve kendini ifade etme süreçlerindeki yerini güçlendirmeyi hedeflediğini aktardı. Esen ayrıca, PISA 2025 sonuçlarına atıf yaparak Türkiye'nin uluslararası alandaki gelişimine dikkat çekti ve eğitimdeki çabaların karşılık bulduğunu belirtti.

hayırseverin uyarıları ve çağın getirileri:

Hayırsever Mehmet Altun konuşmasında teknolojinin önemine ancak kontrolsüz kullanımına dair uyarılarda bulundu. Altun, telefon ve bilgisayarın insanlığın ilim birikiminden yararlanılarak ortaya çıkan önemli eserler olduğunu söylerken, aşırı kullanımın tehlikelerine işaret etti: "Bu bir engerek yılanına benziyor. Zehri bütün hastalıklara şifa ama aşırı düşerseniz, eyvah." Sözleri arasında kendi eğitim geçmişine atıfta bulunan Altun, velilere çocukların teknolojik cihazlarla ilişkisine dikkat etmeleri çağrısında bulundu ve her bireyin yaşamının hesabı olacağına dair öğüt verdi.

yerel yönetim katkıları ve okulun inşaat süreci:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, göreve başladığı dönemde tekli eğitimi hedeflediğini hatırlattı ve ilçe genelinde üç okulun daha yapımının sürdüğünü belirtti. Yalçın, bu okulun yapım sürecinde devlet, hayırsever ve kurumlar arasındaki iş birliğine dikkat çekerek, alan tahsisi ve planlamada jandarma, Büyükşehir ve Talas Belediyesi'nin rolünü vurguladı. Başkan, kendisi ve ekibinin "şantiye şefi gibi" çalıştığını ifade etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de törene katılarak, uzun yıllar boyunca 31 okul yapıp devlete bağışlayan ve eğitime kaynağını adayan Mehmet Altun'a teşekkür etti. Vali Çiçek, Altun gibi örneklerin toplum için değer olduğunu belirterek onların bilinçli hayırseverliklerinin önemine işaret etti.

Tören konuşmalarının ardından protokol üyeleri öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı ve okulun açılışı gerçekleştirildi. Yeni dönemde benimsenen oyun teması, okul yaşamında uygulamaya geçirilecek program ve etkinliklerle desteklenecek.

KAYSERİ PROTOKOLÜ 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMAZKEN, HAYIRSEVER MEHMET ALTUN TARAFINDAN YAPTIRILAN TÜRKAN ALTUN VE AV. MEHMET ALTUN İLKOKULU’NUN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.