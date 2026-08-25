Kayseri'de yolcu otobüsü ile yakıt tankeri taşıyan tırın çarpıştığı kazada 39 yaralı

Kaza ve yaralı bilgileri:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki bir kavşakta, 38 APR 821 plakalı yakıt tankeri taşıyan tır ile Şırnak'ın Cizre ilçesinden Ankara'ya giden Cizre Nuh Turizm'e ait, sürücüsü Mustafa A. yönetimindeki 33 ANR 013 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır ve otobüs yan yatarken, kazada ilk belirlemelere göre toplam 39 kişi yaralandı; yaralılardan 4'ünün durumu ağır olarak bildirildi.

Müdahale ekipleri ve olay yeri çalışmaları:

Kısa süre içinde çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Sağlık personeli olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar durumlarına göre çevre hastanelere nakledildi. Ekipler yangın ve sızıntı riskine karşı önlem alırken, kurtarma çalışmaları ile birlikte yol güvenliğini sağlamak için trafik düzenlemesi yapıldı.

Soruşturma ve trafik önlemleri:

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer görgü tanıkları, sürücü ifadeleri ve araçların teknik incelemesini kapsayan çalışmalarla çarpışmanın nedenini belirlemeye çalışıyor. Olay, kavşakta ulaşımda aksamalara neden olurken, sürücülere alternatif güzergâhlar ve dikkatli seyretmeleri yönünde uyarı yapıldı.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE YOLCU OTOBÜSÜYLE YAKIT TANKERİ TAŞIYAN TIRIN ÇARPIŞTIĞI VE İLK BELİRLEMELERE GÖRE 30 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA YARALI SAYISI 39 OLARAK NETLEŞTİ. YARALILARDAN 4’ÜNÜN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.