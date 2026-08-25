Samandağ Çiğdede'de devrilen otomobilde iki kişi yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle araç yoldan çıkarak devrildi. Olay yerinde bulunan ilk müdahale ekipleri, yaralıların durumunu değerlendirip güvenli şekilde araçtan çıkardı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Kaza ihbarının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yaralılara hızlı ve koordineli müdahale gerçekleştirdi ve yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Kazanın ardından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak trafik güvenliği sağlandı.

SAMANDAĞ’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN 2 KİŞİ, EKİPLERİN MÜDAHALESİNİN ARDINDAN SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.