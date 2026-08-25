Dolar 48,0826 +0,02%
Euro 56,0891 -0,02%
Bist 14.501,49 -0,09%
Altın Gram 7.275,11 +0,18%
EUR/USD 1,1658 -0,08%
Brent Petrol 91,27 -0,98%
--°

Samandağ Çiğdede'de devrilen otomobilde iki kişi yaralandı

Samandağ Çiğdede Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili yol kenarına devrildi; iki kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 08:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Samandağ Çiğdede'de devrilen otomobilde iki kişi yaralandı

Samandağ Çiğdede'de devrilen otomobilde iki kişi yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle araç yoldan çıkarak devrildi. Olay yerinde bulunan ilk müdahale ekipleri, yaralıların durumunu değerlendirip güvenli şekilde araçtan çıkardı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Kaza ihbarının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yaralılara hızlı ve koordineli müdahale gerçekleştirdi ve yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Kazanın ardından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak trafik güvenliği sağlandı.

SAMANDAĞ’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN 2 KİŞİ, EKİPLERİN MÜDAHALESİNİN ARDINDAN...

SAMANDAĞ’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN 2 KİŞİ, EKİPLERİN MÜDAHALESİNİN ARDINDAN SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yaya geçidinde çarpışma: Beylikdüzü'nde elektrikli scooterlı genç kız yoğun bakı...
images

Kızıldamlar'da ot ve çalılık yangını kısa sürede kontrol altına alındı
images

Gizlendiği adreste yakalandı: 26 yıl 15 gün cezası bulunan hükümlü teslim edildi
images

Bursa itfaiyesi temmuzda 1246 yangın ve 1337 kurtarma müdahalesiyle aktif kaldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elektrik işlerinden besiciliğe: TKDK desteğiyle 200 başlık çiftlik kurdu

çukurova'da tıptan aromaya yüzlerce bitkinin korunduğu botanik bahçe

Gizlendiği adreste yakalandı: 26 yıl 15 gün cezası bulunan hükümlü teslim edildi

Hayalini itfaiyecilikle süsledi: Zeynel bir günlüğüne gönüllü amir oldu

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi