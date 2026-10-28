Kayseri’den eylül yükselişi: ihracat ivmesi yıl sonu beklentilerini destekliyor

Kayseri eylül ihracatında çift haneli artış kaydetti

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TÜİK verilerine göre Kayseri'nin 2026 eylül ihracatının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,04 artışla 355 milyon 229 bin 124 dolar olduğunu açıkladı. Bir önceki aya göre de yüzde 6,48 artış gözüktüğünü belirten Büyüksimitci, bu verilerin yıl sonu beklentilerine olumlu yansıdığını vurguladı.

Sektör dağılımı ve pazarlar:

Büyüksimitci, eylül ayında Kayseri'den toplam 151 ülkeye ihracat yapıldığını ve ihracatta en büyük payı mobilya sektörünün aldığını söyledi. Mobilyayı kablo ve elektrikli ev aletleri sektörleri izliyor. Eylül ayının öne çıkan pazarları arasında Almanya, ABD ve Polonya yer aldı.

Dokuz aylık performans ve beklentiler:

Kentte 2026 yılının ilk dokuz aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,15 artış göstererek 2 milyar 985 milyon 497 bin 535 dolar seviyesine ulaştığını aktaran Büyüksimitci, yaklaşık 3 milyar dolarlık seviyenin yıl sonu hedefleri açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade etti. "Bu ivmenin yılın son çeyreğinde de devam etmesini bekliyoruz" diye ekledi.

Artışın memnuniyet verici olduğuna dikkat çeken Büyüksimitci, ihracatçı firmaların uluslararası pazarlarda giderek ağırlaşan rekabet koşullarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Döviz kuru ile maliyet artışları arasındaki dengesizliğin rekabet gücünü olumsuz etkilediğini kaydetti.

Sanayicinin talepleri ve çözüm önerileri:

Büyüksimitci, sanayicilerin yüksek finansman maliyetleri, artan işçilik ve enerji giderleriyle mücadele ettiğini belirterek, ihracatın sürdürülebilirliği için ilave desteklere ihtiyaç olduğunu söyledi. Öne çıkan talep, döviz dönüşüm desteğinin mevcut yüzde 3 seviyesinden şartsız ve net yüzde 6-7 seviyelerine çıkarılması yönünde oldu. Ayrıca finansmana erişimin kolaylaştırılması ve üretim maliyetlerini düşürecek adımların atılmasının önemine vurgu yaptı.

Kayseri'deki bu performans, bölge ekonomisi ve ihracatçıların kararlılığına işaret ederken, yetkililerin atacağı destek adımlarıyla yıl sonu hedeflerinin güçlenebileceği değerlendirmesi yapıldı.

KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ, KAYSERİ’NİN EYLÜL AYI İHRACATININ GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 10,04 ARTARAK 355,2 MİLYON DOLARA ULAŞTIĞINI BELİRTEREK, İHRACATTAKİ ARTIŞIN YIL SONU BEKLENTİLERİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLEDİĞİNİ SÖYLEDİ.