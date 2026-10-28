AOSB’de kadın liderliği: kişisel marka ve dayanışmanın önemi

AOSB Kadın Sanayiciler Platformu organizasyonunda liderlik ve marka yönetimi ele alındı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kadın Sanayiciler Platformu koordinasyonunda düzenlenen "Kadın liderin gücü ve kişisel marka yönetimi" etkinliğinde, kadınların iş dünyasındaki konumlarının güçlendirilmesine yönelik mesajlar paylaşıldı. Etkinlik, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü’nün desteğiyle gerçekleştirildi ve yoğun katılımla tamamlandı.

Açılış konuşmasını yapan Elif Tosmur, kadınların üretimden karara kadar pek çok alanda sorumluluk üstlendiğini vurgulayarak, liderliğin yalnızca teknik bilgiyle sınırlı olmadığını; kişisel duruş, etkili iletişim ve özgüvenin de aynı derecede belirleyici olduğunu söyledi.

etkinlikte öne çıkan mesajlar:

Programın konuşmacısı Rüzgar Mira Okan, kişisel marka yönetiminin ve liderlik becerilerinin bireyin kendini tanımasıyla başladığını belirtti. Okan, kişisel gelişim süreçlerini bir tarımsal bakımla benzeterek, "Bir ağacın verimli bir hasat dönemine ulaşabilmesi için sulama, bakım ve budama gibi çalışmaların zamanında yapılması gerekiyor. İnsan da kendi yaşamına emek vermeli" ifadelerini kullandı.

Okan ayrıca güçlü olmanın her yükü tek başına taşımak anlamına gelmediğini vurguladı: "Güçlü kadın, her yükü tek başına taşıyan kadın değildir. Gerektiğinde destek istemek, sorumlulukları paylaşmak ve kendi ihtiyaçlarının farkında olmak da güçlü bir duruşun parçasıdır." Bu çerçevede katılımcılara, hem profesyonel hem de kişisel alanlarda sürdürülebilir adımlar atılması önerildi.

liderlik ve kişisel marka için pratik öneriler:

Etkinlikte üzerinde durulan başlıca noktalar arasında kadınların başarılarının görünür kılınması, deneyimlerin doğru ifade edilmesi ve kişisel markanın bilinçli inşa edilmesi yer aldı. Katılımcılara, hedef belirleme, güçlü yönlerin tespit edilmesi ve etkili iletişim teknikleri üzerine somut öneriler sunuldu.

Konuşmalar boyunca, liderlik anlayışının yalnızca bireysel performansa değil aynı zamanda ekip içinde paylaşım, mentorluk ve destek mekanizmalarına da dayandığı anlatıldı. Bu yaklaşımın, kurum içi karar alma süreçlerine kadınların daha fazla dahil olmasını kolaylaştıracağı belirtildi.

etkinliğin kapanışı ve katılımcı etkileşimi:

Yoğun ilginin olduğu programın sonunda Rüzgar Mira Okan, katılımcıların sorularını yanıtladı; tartışmalar kişisel deneyimler ve uygulamaya dönük adımlar üzerinde yoğunlaştı. Etkinlik, kadınların birbirlerine destek olmasının ve kişisel markalarını bilinçli şekilde yönetmelerinin önemini vurgulayarak sona erdi.

Organizatörler, benzer içerikteki paylaşımların devam edeceğini belirterek, iş dünyasında kadın liderliğinin görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB) KADIN SANAYİCİLER PLATFORMU KOORDİNASYONUNDA “KADIN LİDERİN GÜCÜ VE KİŞİSEL MARKA YÖNETİMİ” ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.