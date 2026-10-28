Yerli mobil tespit teknolojisi M.E.T.E. ile saha denetiminde birinci

Adm Elektrik öncülüğündeki proje zirvede en yüksek ödülü aldı

Adm Elektrik Dağıtım’ın yürütücülüğünde, Gdz Elektrik Dağıtım ve Osmangazi Elektrik Dağıtım paydaşlığında geliştirilen M.E.T.E. Mobil Elektrik Tespit Ekipmanı, 27 Ekim 2026 tarihinde Ankara’da düzenlenen IV. Ar-Ge Yaygınlaştırma Zirvesi’nde birincilik ödülüne değer bulundu. Etkinlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz gibi sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

etkinlik ve ödül:

Zirvede sunulan toplam 46 proje arasından seçilen M.E.T.E., tüm elektrik dağıtım şirketlerinin ve EPDK’nın oylarıyla birinci oldu. Ödül, projeyi geliştiren ekiplerin saha ihtiyaçlarına yönelik yerli mühendislik çözümleri üretme kapasitesinin sektörde takdir edildiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Adm Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Emrah Kalkan gelişmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Dağıtım şirketlerince sunulan 46 proje arasından M.E.T.E. Mobil Elektrik Tespit Ekipmanı projemizle birincilik elde etmenin gururunu yaşıyoruz. Tüm elektrik dağıtım şirketleri ve EPDK’nın oylarıyla elde ettiğimiz bu başarı, sahadaki ihtiyaçlardan yola çıkarak geliştirdiğimiz çözümlerin sektörümüz tarafından takdir edilmesinin kıymetli bir göstergesi. Başta Ar-Ge ekibimiz olmak üzere, M.E.T.E. Mobil Elektrik Tespit Ekipmanı projesinin geliştirilmesinde ve sahada hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor, katkıları için teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin"

sistem özellikleri ve saha faydaları:

M.E.T.E. Mobil Elektrik Tespit Ekipmanı, araç üzerine entegre edilen sensörler aracılığıyla hareket hâlindeyken ölçüm yapabilen ve elde edilen verileri anlık olarak dijital ortama aktarabilen yerli bir teknoloji çözümü olarak tanımlanıyor. Sistem, ölçümlerin dijital harita üzerinden izlenmesini sağlayarak saha kontrollerinin ve bakım süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesine katkı sunuyor.

Projeyi geliştirenler arasında Adm Elektrik Dağıtım Ar-Ge Merkezi ile Gdz Elektrik Dağıtım Ar-Ge ekiplerinin ortak çalışması bulunuyor; ödül, bu iş birliğinin saha odaklı Ar-Ge çıktısının sektörde karşılık bulduğunu gösteriyor.

"M.E.T.E. MOBİL ELEKTRİK TESPİT EKİPMANI" ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN IV. AR-GE YAYGINLAŞTIRMA ZİRVESİ’NDE 46 PROJE ARASINDAN BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANDI