Türk Telekom COP31'in dijital omurgasını kuruyor

Türk Telekom zirvenin dijital omurgasını kuruyor:

Türk Telekom, 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 için teknoloji ve sürdürülebilirlik vizyonunu sahaya taşıyor. Şirket, zirvede en üst düzey sponsorluk kategorisi olan 'Master Partner' konumunda yer alırken; ayrıca 'Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji' destekçisi olarak organizasyonun tüm dijital ihtiyaçlarını uçtan uca çözümlerle karşılamayı hedefliyor.

Altyapı ve dijital çözümler:

Zirvenin yüksek performanslı ve güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla Türk Telekom, alan üzerinde veri merkezi, network operasyon merkezi ve siber güvenlik operasyon merkezlerini kapsayan bütüncül bir sistem kuruyor. Etkinlik alanı için sağlanan güçlü fiber altyapı ve yedekli santral düzenlemeleri, canlı yayınlar ve yüksek hacimli veri akışlarına yüksek kapasiteyle yanıt verecek şekilde tasarlandı. Ayrıca 5G teknolojisi dahil olmak üzere tam kapsama ve kapasite sağlayacak mobil çözümlerle delegasyonlar, BM yetkilileri ve ziyaretçiler için kesintisiz bağlantı deneyimi amaçlanıyor.

Türk Telekom, organizasyonun tüm ağ ihtiyaçlarını karşılamak üzere uçtan uca ağ yönetimi, yedekleme ve siber güvenlik önlemlerini entegre ederek COP31’in dijital operasyonlarını dünyaya fiber hızıyla bağlamaya hazırlanıyor.

sürdürülebilirlik ve yatırım yaklaşımı:

Şirket, sürdürülebilirliği iş stratejisinin merkezine yerleştiriyor ve COP31 katılımını bu yaklaşımın somut bir göstergesi olarak konumlandırıyor. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital geleceğine yön veren Türk Telekom olarak teknolojiyi yalnızca bağlantı sağlayan bir güç olarak değil, ekonomik ve toplumsal değer oluşturan, daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceğin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz” ifadeleriyle şirketin vizyonunu özetledi.

Şahin, ayrıca şirketin 2005’ten bu yana gerçekleştirdiği 24,5 milyar dolar yatırımı, fiber altyapı güçlendirmelerini, yeni nesil ağ teknolojilerini ve çevre dostu uygulamalar ile yenilenebilir enerji yatırımlarını vurgulayarak COP31'de teknolojinin karar süreçlerini dünyaya taşıyacağına dikkat çekti.

Türk Telekom’un COP31 kapsamındaki rolü; enerji verimliliğini destekleyen teknolojiler, kaynakların etkin kullanımını hedefleyen dijital çözümler ve güçlü iletişim altyapısıyla zirvenin sürdürülebilirlik anlayışına katkı sağlamayı amaçlıyor. Şirket, organizasyon boyunca iletişim altyapısının sürekliliği ve güvenliği için kesintisiz destek sunacak.

TÜRK TELEKOM CEO'SU EBUBEKİR ŞAHİN