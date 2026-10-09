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Kayseri'nin Erva'sından milli kadroya yükselen genç isim Berat Özdemir

Gençlik ERVA Spor Kulübü'nden Berat Özdemir, U14 Erkekler Hokey Milli Takımı Aday Kadrosu'na seçildi; kamp 10-18 Ekim 2026'da Gaziantep'te.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'nin Erva'sından milli kadroya yükselen genç isim Berat Özdemir

Genç sporcuda yükseliş

Gençlik ERVA Spor Kulübü sporcusu Berat Özdemir, U14 Erkekler Hokey Milli Takımı Aday Kadrosu'na seçilerek önemli bir başarı elde etti. Şehit Binbaşı Mahmut Şahin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Berat, kulübünün ve Kayseri'nin yüzünü güldürdü.

Play-off performansı ve kulüp gururu

7-12 Eylül tarihlerinde düzenlenen U14 2. Lig Play-Off hokey müsabakalarında sergilediği performansla dikkat çeken Berat Özdemir, bu müsabakalardaki oyunuyla milli takım aday kadrosuna davet edilme hakkı kazandı. Bu gelişme, Erva Spor Okulları'nın Kayseri'de sporun gelişimine yaptığı katkının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Milli kamp daveti

Milli takım aday kadrosuna seçilen Berat Özdemir, 10-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilecek kamp çalışmalarına katılacak. Genç sporcunun kamp sürecindeki performansı, resmi kadroya kalıcı şekilde dahil olma yolunda belirleyici olacak.

GENÇLİK ERVA SPOR KULÜBÜ SPORCUSU BERAT ÖZDEMİR, U14 ERKEKLER HOKEY MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU’NA...

GENÇLİK ERVA SPOR KULÜBÜ SPORCUSU BERAT ÖZDEMİR, U14 ERKEKLER HOKEY MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU’NA SEÇİLEREK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. GENÇ SPORCU, 10-18 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GAZİANTEP’TE GERÇEKLEŞTİRİLECEK MİLLİ TAKIM KAMPINDA YER ALACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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