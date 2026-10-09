Aidiyet ve oyun planı: Hikmet Karaman'dan milli takım çağrısı

Esenler Erokspor teknik direktörü Hikmet Karaman'dan milli takım değerlendirmesi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Spor Söyleşisi'nde A Milli Takım ve Türk futbolunun gündemine dair net görüşler paylaştı. Ünlü spor spikeri Hünkar Mutlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Karaman, hem teknik direktör tercihlerine hem de oyun sistemine dair eleştirilerini gençlerle paylaştı.

Montella ve otorite eleştirisi:

Karaman, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella hakkındaki değerlendirmesinde, Montella'nın takım üzerindeki etkisinin zayıfladığını savundu. Karaman, 'Montella artık bence kendi otoritesini ve motivasyonunu kaybetti' ifadelerini kullanarak, takımda gözlemlenen performans düşüşünü bu duruma bağladı. Ayrıca milli formanın ve ay-yıldızlı bayrağın taşıdığı ruhun soyunma odasında da yaşatılması gerektiğini vurguladı ve bu nedenle milli takımın başında bir Türk teknik adamın olmasının sembolik ve motivasyonel açıdan anlamlı olduğunu söyledi: 'Öncelikle Türk Milli Takımı’nı bu ülkenin evladı çalıştıracak kardeşim. Yabancılara karşı değilim. Ama devre arasında soyunma odasına girdiğin zaman milli takım formasının ve bayrağının taşıdığı ruha hitap etmek başka bir şey.'

Oyun sistemi ve kadro tercihlerine dair görüşler:

Deneyimli teknik adam, A Milli Takım'ın mevcut kadrosunu yeterince verimli kullanmadığını belirtti. Karaman, takımın santrforsuz oyun tercihini eleştirerek, 'B planı yok. Ondan sonra '9 numara niye yok?' diyoruz' değerlendirmesini yaptı ve 90 milyonluk Türkiye'de birkaç santrfor çıkarılmasının mümkün olduğunu ifade etti. Ayrıca, genç oyunculara daha fazla şans verilmesi gerektiğini, kulüplerinde başarılı oldukları pozisyonların milli takımda da dikkate alınmasının önemini dile getirdi. Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun kanatlarda etkili performansları örnek gösterildi.

Karaman'ın gündeme getirdiği bir diğer nokta da milli takımın daha güçlü rakiplerle sınanması gerektiği yönündeydi. Bu tür karşılaşmaların oyuncuların potansiyelini açığa çıkarmada belirleyici olacağını savundu.

Kendi görev alma ihtimali ve federasyon değerlendirmesi:

Milli takım teklif edilirse görevi kabul edebileceğini açıklayan Karaman, 'Görev gelirse tabii ki geçeriz. Niye geçmeyelim? Biz de bu ülkenin evladıyız' diyerek kapıyı açık bıraktı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki yönetimsel belirsizliklerin önce giderilmesi gerektiğini belirterek, sağlıklı bir atama sürecinin şart olduğunu söyledi: 'Önce bir mevcut durum temizlensin, ondan sonra bakarız. Önce bir önümüzü görelim.'

Esenler Erokspor'un hedefleri ve altyapı vurgusu:

Karaman, çalıştırdığı Esenler Erokspor hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Sezon başlangıcının istendiği gibi gitmediğini ancak takımın geç kurulmasının ve oyuncuların uyum sürecinin performansı etkilediğini aktardı. Antalya kampının verimli geçtiğini, öncelikli hedefin play-off hattına yaklaşmak ardından Süper Lig hedefini kademeli olarak gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Kulübün sürdürülebilir başarı için altyapı yatırımları ve tesisleşme çalışmalarına öncelik vermesi gerektiğini önemle belirtti.

Gençlerle yaptığı söyleşide teknik direktörlük mesleğine adım atmak isteyenlere de önerilerde bulunan Karaman, yabancı dil bilmenin kariyer için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Söyleşinin sonunda Karaman, gençleri Esenler Erokspor antrenmanına davet etti; etkinlik forma ve futbol topu dağıtımı, imza ve hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

PROGRAM; GENÇLERE FUTBOL TOPLARI VE ESENLER EROKSPOR FORMALARININ DAĞITILMASI, FORMA VE TOPLARIN İMZALANMASI VE HATIRA FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLMESİYLE SONA ERDİ.