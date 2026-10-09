Sivas’ta yurtlar spora doydu: amatör hafta coşkusu Rıza Çalımbay'da

Sivas’ta yurtlarda spor şöleni:

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Yurtlarda Spor Şöleni, 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası kapsamında Rıza Çalımbay Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

etkinlik detayları:

Organizasyona öğrenciler yoğun katılım gösterdi; salon, çeşitli spor aktiviteleri ve gösterilerle gün boyu hareketliydi. Etkinlik kapsamında kısa gösteriler ve spor tanıtımları yapılarak katılımcılara farklı disiplinler tanıtıldı.

amaç ve katılımın önemi:

Etkinliğin hedefi, sporun yaygınlaştırılması ve gençler arasında sporun birleştirici gücünün öne çıkarılmasıydı. Öğrencilerin yoğun ilgisi, bu hedefin benimsenmesinin somut bir göstergesi oldu.

Yurtlardan gelen gençler, Amatör Spor Haftası'nın heyecanını paylaşarak organizasyonu coşkulu bir şekilde tamamladı.

SİVAS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE 5-11 EKİM AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN "YURTLARDA SPOR ŞÖLENİ", RIZA ÇALIMBAY SPOR SALONU’NDA ÖĞRENCİLERİN YOĞUN KATILIMI VE BÜYÜK COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.