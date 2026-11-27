Arda Efe Ülgür takımın gol yükünü çekiyor:

Kayserispor U17 takımının 2010 doğumlu forveti Arda Efe Ülgür, sezonun ilk yarısında dikkat çeken bir performans sergiledi. Genç oyuncu oynadığı 8 maçta 7 gol atarak takımın en skorer ismi oldu. 16 yaşındaki Ülgür, sahadaki etkinliğiyle teknik heyetin ve taraftarın güvenini kazandı.

Kayserispor'un lig tablosu ve hedefleri:

U17 Gelişim Ligi 17. Grup'ta Kayserispor, 1. devreyi mağlubiyet almadan 22 puanla zirvede tamamladı. Takım yarın ligde 10. hafta maçında deplasmanda Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşacak. Kayserispor, ligde üst sıraları korumak ve sezon sonu hedeflerine ulaşmak için ikinci devrede de aynı disiplinle devam etmeyi amaçlıyor.

Arda Efe Ülgür, ligin ilk yarısında gol sevinci yaşadığı karşılaşmalarda şu isimlerle öne çıktı: Kahramanmaraş İstiklal Spor (2), Kilis 1984 Spor (2), Karakavakspor (2) ve Malatya Yeşilyurt Spor. Genç oyuncu, önümüzdeki maçlarda da gol sayısını artırıp sezonda gol kralı olmayı hedefliyor.

KAYSERİSPOR U17 TAKIMININ 2010 DOĞUMLU OYUNCUSU ARDA EFE ÜLGÜR, OYNADIĞI 8 MAÇTA 7 GOLE İMZA ATTI.